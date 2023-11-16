"Перевіряли на вірність Януковичу": коли влада почала планувати розстріл людей на Майдані

За версією ДБР, уже в листопаді 2013 року в СБУ рапортували про "терористичну загрозу", після чого МВС закупило сотні тисяч гранат і мільйони патронів. А Міноборони тим часом провело збори підтвердження відданості Януковичу.

З 22 листопада 2013 року, коли в Києві на Майдані були лише мирні протести, влада оцінювала рівень загрози як потенційно високий, а МВС запитувало виділення мільйонів патронів. Про це в четвер, 17 листопада, повідомив заступник керівника Державного бюро розслідувань (ДБР) Артем Яблонський в ефірі національного телемарафону.

Так, наступного дня, після того як 21 листопада, коли тодішній президент Віктор Янукович та уряд відмовилися підписати угоду про асоціацію з ЄС, начальник департаменту захисту національної державності СБУ доповідав голові спецслужби про наявність "терористичної загрози".

"Уже 22 листопада 2013 року, коли Майдан охоплюють виключно мирні та нечисленні акції протесту, рівень загрози встановлює як потенційний, а готовність як підвищена. З того часу влада почала планувати розстріл Майдану", — розповів Яблонський.

Заступник голови ДБР навів факти, які свідчать про підготовку до розстрілу. Зокрема, це видно із запиту начальника внутрішніх військ до міністра МВС про виділення 4 мільйонів набоїв і 100 тисяч пострілів до гранатометів ВОГ-25, поданих 12 грудня того ж року.

Далі, у січні Міноборони провело збори для військовослужбовців, на яких військові мали підтвердити свою відданість експрезиденту Януковичу і готовність вступити в бій.

"Хоча стаття 17 Конституції прямо забороняє використовувати Збройні сили України для обмеження прав громадян. Застосовуються БТРи, "ЗІЛи", для розчищення Майдану використовуються грейдери". Однак це не дає можливість владі припинити протестні акції. І тоді, 18 лютого, за результатами мирної ходи громадян до ВРУ було вбито вдень чотирьох осіб, вночі — 13 осіб, під час проведення антитерористичної операції — 48, вбито під час проведення масових розстрілів 20 лютого 2014 року", — розповів Яблонський.

Також він зазначив, що з 18 до 20 лютого було 887 постраждалих серед громадян і 132 серед силовиків.

Розслідування у справі про розстріли на Майдані

Як зазначив Яблонський, розслідування у справі про розстріл людей на Майдані в лютому 2014 року охоплює 1800 томів. Унаслідок дій тодішньої влади загинули 67 цивільних осіб і дев'ять правоохоронців.

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Нагадаємо, що строки давності у справі про розгін студентів на Майдані спливають у грудні цього року, а розслідування розстрілу учасників протестів уже завершено. Звинувачення спрямовані проти колишнього президента Віктора Януковича і 9 інших чиновників.

Нагадаємо також, 19 лютого керівник департаменту Офісу генпрокурора у справах Майдану Олексій Донський розповідав, що четвертий президент України Віктор Янукович під час розстрілів учасників Майдану в лютому 2014 року активно спілкувався з політиком Віктором Медведчуком.