Львівська політехніка видалила дописи про звільнення Ірини Фаріон: викладачка відреагувала

Інформація про звільнення Ірини Фаріон з Львівської політехніки стала недоступною у соцмережах навчального закладу. Мовознавиця, зі свого боку, пожартувала та заявила, що це вона "видалила політехніку".

Із сайту Львівської політехніки зникла інформація про звільнення викладачки Ірини Фаріон. Про це пише "Еспресо. Захід".

Так, публікація про звільнення викладачки зникла із сайту університету та із соцмереж, а при переході за посиланням на новину на екрані видає "У вас недостатньо прав для доступу до цієї сторінки".

У дописах йшлося, що "відповідно до пункту 3 статті 41 Кодексу законів про працю Національний університет "Львівська політехніка" з 16 листопада 2023 року розриває трудову угоду з професоркою кафедри української мови Інституту гуманітарних та соціальних наук Іриною Фаріон".

Сама Ірина Фаріон вже відреагувала на інформацію про зникнення дописів про її звільнення.

"Кажуть, що Політехніка видалила пост у ФБ про моє звільнення. Людоньки. То я видалила Політехніку", — написала вона.

Тим не менш, допис про звільнення Ірини Фаріон залишився на фейсбук-сторінці міністра освіти та науки Оксена Лісового.

"Львівська політехніка звільнила Фаріон. Відповідний наказ вже підписано ректором. Студенти були, є і завжди будуть потужним рушієм змін та трансформацій", — написав він 15 листопада.

Варто зазначити, що у веб-архіві новина про звільнення Фаріон доступна.

Хто така Ірина Фаріон

Ірина Дмитрівна Фаріон – українська мовознавиця, педагогиня, науковиця, політик. Членкиня Політради ВО "Свобода" з 2005, народна депутатка України VII скликання (2012-2014). Докторка філологічних наук, професор Львівської політехніки.

Народилася у Львові. У 1987 р. закінчила філологічний факультет Львівського державного університету ім. І.Франка.

Фото: Скриншот

З грудня 2012 по жовтень 2014 р. — народна депутатка України VII скликання, до парламенту пройшла висуванцем від ВО Свобода по одномандатному виборчому округу №116 у Львівській області.

За що звільняли Ірину Фаріон

4 листопада екснардепка і викладачка Національного університету "Львівська Політехніка" Ірина Фаріон заявила, що не може називати українських військових, які спілкуються російською мовою, українцями. Вона також опублікувала пост, в якому заявила, що такі військові "ганьблять ЗСУ".

Студентам НУ "Львівська політехніка" не сподобалася така позиція викладачки і вони вийшли на мітинг з вимогою її звільнити. У Міносвіти заявляли, що підтримують позицію студентів.