За інформацією поліції, після скоєної аварії у салоні автомобіля жінки виявили низку схожих на наркотичні та психотропні засоби речовин.

У Києві правоохоронці затримали 42-річну водійку, яка втікаючи від поліції в’їхала в огорожу стадіону. Про це повідомляють у пресслужбі поліції Києва.

За інформацією правоохоронців, жінка їхала, порушуючи правила дорожнього руху. Їй подали сигнал для зупинки, однак водійка пришвидшилася та почала втікати від поліцейських.

У Києві жінка протаранила огорожу стадіону, втікаючи від поліції Фото: Патрульна поліція Києва

Під час переслідування місцева мешканка не впоралася з керуванням на вул. Харківське шосе та протаранила огорожу стадіону. За інформацію правоохоронців, під час огляду в її автомобілі виявили сумку з різними наркотичними і психотропними речовинами. Зокрема, вони були схожі на марихуану, амфетамін та екстазі.

Фото: Патрульна поліція Києва Фото: Патрульна поліція Києва Фото: Патрульна поліція Києва Фото: Патрульна поліція Києва

На місце аварії приїхала слідчо-оперативна групу, яка задокументувала та вилучила всі виявлені речовини. Їх відправили на експертизу для встановлення походження.

За перевезення заборонених речовин правоохоронці відкрили кримінальне провадження. За скоєне жінці загрожує штраф від 17 тис. грн до 51 тис. грн, 2 роки виправних робіт, до 6-ти місяців арешту або до 5-ти років обмеження волі.

Нагадаємо, нещодавно у Києві затримали 20-річну дівчину, яка скоїла смертельну аварію. За інформацією поліцейських, вона у стані алкогольного сп'яніння в'їхала у зустрічний автомобіль. Внаслідок ДТП загинули двоє людей, а саме винуватиця втекла.

Також 19 листопада у Польщі в аварію потрапив автобус, у якому їхали українці. У польській службі порятунку повідомляли, що загинули двоє жінок та одна 6-річна дитина. Також постраждала 3-річна дитина та жінка, їх доставили у важкому стані доставили до лікарні.