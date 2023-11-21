Під Рівним сталася аварія за участю чотирьох авто: рух трасою Київ — Чоп перекрито

За даними поліції, внаслідок ДТП усі транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень і заблокували проїзд на дорозі.

У ніч на вівторок, 21 листопада, на трасі Київ — Чоп у Рівненській області зіткнулися чотири транспортні засоби. Двох водіїв було госпіталізовано. ДТП сталася біля села Грушвиця Друга. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Рівненської області.

Встановлено, що на трасі зіткнулися три вантажівки — МАN із напівпричепом під керуванням 28-річного жителя Костополя, Renault Premium під керуванням 41-річного жителя Чернігівщини та Renault Magnum із напівпричепом, яким керував 56-річний житель Закарпаття.

Також в аварію потрапив 43-річний водій кросовера Mitsubishi Pajero зі Львівської області, який перевозив інший автомобіль на лафеті. Обох водіїв, включно з водієм Renault Magnum, було госпіталізовано з різними травмами внаслідок зіткнення.

Усі транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень і заблокували проїзд на дорозі.

Один з очевидців аварії розповів, що трасою рухався автомобіль, який на лафеті віз позашляховик. Його нібито занесло на засніженій мокрій дорозі і він зіткнувся з вантажівками.

Через аварію на 345 км автодороги Київ — Чоп вночі рух транспорту зупиняли в обох напрямках, відновити його вдалося тільки до ранку вівторка.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 286 КК України.

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Нагадаємо, на Закарпатті вантажівка на смерть переїхала півторарічну дівчинку. За дитиною, яка вийшла на дорогу, не встежила п'яна мати. Їй загрожує до 5-ти років ув'язнення. Водій вантажівки на момент аварії був тверезий, його помістили в ізолятор тимчасового тримання.

Також нещодавно в Полтавській області на трасі Київ-Харків через сильний туман зіткнулося 10 автомобілів. Повідомлялося, що один водій унаслідок аварії загинув.