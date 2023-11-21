-12 градусів, ожеледиця та сніг у більшості областей: прогноз погоди на завтра (карта)

Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища в Київській області. На дорогах очікується ожеледиця, І рівень небезпечності.

В Україні 22 листопада очікується хмарна погода. Про це повідомили синоптики Укргідрометцентру у Facebook.

"Хмарно. В Україні, крім північного сходу та сходу, невеликий сніг та мокрий сніг, у південній частині помірні опади, переважно у вигляді дощу", — йдеться у повідомленні Укргідрометцентру.

Синоптики прогнозують ожеледь у західних та центральних областях, крім цього, на заході країни вночі та вранці місцями буде туман. В усіх областях, крім півдня, на дорогах очікується ожеледиця. Переважатиме північно-східний вітер, 5-10 метрів за секунду.

Температура повітря протягом доби в північних областях буде від 1 до 6 градусів, у східних від 6 до 11 градусів морозу, на решті територій очікується від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла — вдень на півдні країни буде від 0 до 5 градусів тепла, в Криму — до 10.

Прогноз погоди на 22 листопада

Синоптикиня Наталка Діденко прогнозує, в середу 22 листопада холодну та вогку погоду. З її слів, вночі очікується від 3 до 9 градусів морозу, на північному сході від 7 до 12 градусів морозу. Протягом дня стовпчики термометрів покажуть від 2 до 7 градусів морозу, у південних областях, на Закарпатті очікується 2-7 градусів тепла, в Криму — 5-12 градусів тепла.

"Дощ та мокрий сніг пройдуть у середу в південній частині, подекуди в центральних областях, у західній частині, на Луганщині та Донеччині. На півночі України та на Харківщині буде переважно без опадів", — сказала Наталка Діденко.

У ДСНС попереджають, що 22 листопада на дорогах можлива ожеледиця. В усіх областях, крім крайнього півдня, погодні умови можуть призвести до погіршення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.

"Закликаємо пішоходів і водіїв бути пильними й дотримуватися ПДР та елементарних правил безпеки", — йдеться у повідомленні ДСНС.

Коли в Україні похолодає

У ніч з 22 на 23 листопада морози посиляться, проте вже 24-25 листопада очікується потепління, розповіла Діденко.

"Уважно! За попереднім прогнозами, 26-го листопада, в неділю, в Україну завітає активний циклон. Тому погода ускладниться — дощ, мокрий сніг, налипання мокрого снігу, сильний вітер", — спрогнозувала синоптикиня.

Прогноз погоди в Києві та області на 22 листопада

Наталка Діденко розповіла, що вночі 22 листопада в Києві буде від 2 до 5 градусів морозу, вдень від 1 до 3 градусів морозу. Буде без істотних опадів, подекуди можливий невеликий мокрий сніг.

Синоптики Укргідрометцентру повідомили, що в Київській області 22 листопада буде хмарно, вдень місцями очікується невеликий сніг, на дорогах — ожеледиця. Переважатиме північно-східний вітер, 5-10 метрів за секунду. Температура повітря в області вночі та вдень буде від 1 до 6 градусів морозу, в Києві — від 2 до 4 морозу.

Крім цього, синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища.

"22 листопада на дорогах ожеледиця. І рівень небезпечності, жовтий. Погодні умови можуть призвести до погіршення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць", — наголосили синоптики.

Нагадаємо, синоптики Укргідрометцентру розповідали, що середня місячна температура повітря листопада складе близько 2-7 градусів тепла, що є близьким до норми. Зі слів метеорологині Вазіри Мартазінової, листопад може бути холоднішим за грудень.

17 листопада у Волинській області випав перший сніг. Зокрема, сніжну погоду спостерігали жителі Любомльського району та Турійщини.