У Польщі у ДТП з українцями загинула 6-річна донька бійця Сил оборони: подробиці (фото)

Громадяни України прямували у бік перетину кордону в Долгобихові. Мікроавтобус злетів з дороги і в'їхав у дерево. Дві жінки загинули на місці, 6-річну дівчинку медики намагалися реанімувати.

У смертельній ДТП у Польщі, яка сталася вранці 19 листопада, загинула 6-річна Єва Марчук — донька українського захисника з Рівненської області Тараса Марчука. Маленький син та дружина бійця перебувають у лікарні у важкому стані. Про це у фейсбук повідомила депутатка Старожуківської сільради Зорянської територіальної громади Наталія Фрейздорф.

"Страшна звістка прийшла в наше село Старожуків, у сім'ю воїна, захисника України Тараса Марчука. У жахливій аварії у Польщі загинула донька Єва, а дружина Юлія та син Ілля перебувають у тяжкому стані, потребують дороговартісного лікування та перевезення тіла дитини із за кордону додому", – написала депутатка.

Вона також повідомила, що рідні постраждалої родини оголосили збір коштів, щоб допомогти мамі та хлопчику.

Смертельна аварія у Верешині сталася о 04:41 ранку 19 листопада. Мікроавтобус з десятьма українцями в салоні злетів з дороги і в'їхав у дерево. Дві жінки загинули на місці, третю поранену — 6-річну дівчинку, реанімувала медична бригада, однак врятувати її життя не вдалося. Ще семеро пасажирів перебували у свідомості та були доправлені до місцевої лікарні.

Громадяни України прямували у бік перетину кордону в Долгобихові.

Постраждалий в ДТП маленький Ілля

Припускають, що причиною ДТП могла стати втома водія.

Нагадаємо, що у Києві затримали 20-річну дівчину, яка п'яною вчинила смертельну ДТП у Голосіївському районі міста. Вона влетіла в інше авто. 40-річний водій та його 39-річний пасажир загинули від отриманих травм.

Раніше повідомлялося, що у Полтавській області на трасі Київ-Харків через сильний туман зіткнулося 10 автомобілів. Повідомлялося, що один водій внаслідок аварії загинув.