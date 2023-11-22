На Львівщині митник став "волонтером" та виїжджав у Польщу на закупівлі (фото)

За інформацією слідства, за допомогою підроблених документів чоловік п'ять разів незаконно виїжджав з України.

Державне бюро розслідувань (ДБР) оголосило підозру львівському митнику, який за допомогою підроблених документів виїжджав за кордон. Про це повідомляють у пресслужбі ДБР.

Зазначається, що чоловік працює інспектором митного оформлення митного поста "Рава-Руська". За інформацією слідства, він неодноразово виїжджав з України під час дії воєнного стану у своїх приватних цілях. Для безперешкодного перетину кордону він скористався послугами знайомого.

Допоміг інспектору безперешкодно перетинати кордон його спільник. Зокрема, він підробив клопотання до Львівської ОВА, у якому зазначалося, що підозрюваний перевозитиме гуманітарну допомогу для військових.

Фото: державне бюро розслідувань

Фото: державне бюро розслідувань

Вже на підставі фіктивного документа Львівська обласна військова адміністрація видала у квітні чоловіку 30-ти денний дозвіл на виїзд за кордон. У ДБР кажуть, що на підставі цього дозволу митник двічі виїжджав з України до Польщі.

Також львівський митник покидав Україну у серпні. Повідомляється, що він разом із своїм товаришем звернувся до благодійного фонду, аби їх оформили водіями фонду. За цією схемою чоловік тричі виїжджав за кордон.

За скоєне митник може бути ув’язнений на 7 років. Суд призначив чоловіку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, за можливістю внесення застави у розмірі 187,8 тис. гривень. Наразі правоохоронці встановлюють всіх причетних до злочину осіб.

Нагадаємо, нещодавно ДБР затримало дезертира, який переховувався у Харкові та закликав правоохоронців себе ловити. Наразі зловмисник перебуває під вартою.

Також в українській службі безпеки повідомили 20 листопада, що затримали зловмисників, які допомагали військовозобов’язаним чоловікам незаконно перетинати кордон України. В місяць підозрювані на незаконній схемі заробляти близько 100 тис. доларів.