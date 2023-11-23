Таксі, що тішить душу: у Львові патріотичний водій-турок приємно дивує пасажирів (відео)

Таксист — громадянин Туреччини. Він настільки полюбив Україну, що навіть після повномасштабного вторгнення Росії залишився у Львові, де мешкає вже 4 роки.

У Львові містом курсує незвичайне таксі. За його кермом — патріотичний водій турок, який любить Україну і допомагає ЗСУ. Відео незвичайного таксі виклали в мережі.

"Я просто викликала таксі у Львові. Водій — турок. Всі чайові віддає на ЗСУ. Говорить українською, не розуміє мови окупантів. Я плачу…", — підписала своє відео пасажирка.

Салон таксі прикрашений шевронами різних підрозділів Сил оборони. На пасажирському сидінні ємності з солодощами. Також в салоні розміщенні оголошення, що водій не розуміє мови окупантів, віддає всі чайові на ЗСУ та безкоштовно перевозить військові та гуманітарні вантажі. Під час їзди пасажири можуть потоптатися по символіці ЗС РФ, а також задонатити на потреби ЗСУ.

Таксист — громадянин Туреччини. Його звати Демір Мерт. Чоловік так працює вже тривалий час. Про нього вже знімали сюжети великі українські телеканали. Він настільки полюбив Україну, що навіть після повномасштабного вторгнення Росії залишився у Львові, де мешкає вже 4 роки.

Нагадаємо, що на Донбасі окупанти вбили шкільного вчителя. У перший день війни він востаннє прийшов до школи, після чого одразу записався добровольцем.