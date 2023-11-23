У безпеці: головна ялинка Харкова знову встановлена в метро (фото)

Офіційне відкриття головної ялинки міста, за інформацією журналістів, має відбутися в День святого Миколая, 6 грудня.

У Харкові другий рік поспіль для безпеки мирних жителів головну ялинку міста встановлено в метрополітені. Про це повідомила пресслужба Центрального парку Харкова у своєму телеграм-каналі.

Святкове дерево вбрали на станції метро "Університет", де, до речі, навчаються школярі, для яких облаштовано підземні класи з рекуперацією повітря та шумоізоляцією, партами й усім необхідним.

За словами співробітників Центрального парку, лісову красуню прикрасили іграшками, якими раніше оформляли алеї парку. Відомо також, що святкові прикраси будуть ще на семи станціях харківського метро.

"Так виглядає повністю прикрашена станція "Університет". Наші співробітники витратили на оздоблення три ночі. Усі декорації — ті, що до війни прикрашали алеї Центрального парку. Тепер тішитимуть відвідувачів метро", — сказано в повідомленні.

Офіційне відкриття ялинки відбудеться в День Святого Миколая 6 грудня. На харківську дітвору чекають також казкові вистави.

Головна ялинка країни

У столиці України після тривалих дискусій вирішили берегти традиції та все ж таки встановити ялинку. Новорічна красуня, як завжди, буде оформлена на Софійській площі.

Також, як і 2022 року, всі роботи на головній ялинці країни будуть оплачені за рахунок коштів благодійників. Однак традиційних фудкортів і масштабних святкувань не передбачається.

Нагадаємо, у листопаді 2022 року в Київській області заборонили використовувати новорічну ілюмінацію, зокрема гірлянди та світлові декорації. Тоді заборона стосувалася комерційних, державних і муніципальних об'єктів. За інформацією ОВА, відповідне рішення було пов'язане з жорстким режимом економії електроенергії.