"Складно дати оцінку": немає підтверджень смерті водія на кордоні з Польщею, — ДПСУ (відео)

За словами спікера Андрія Демченка, поки що достовірно невідомо, де сталася загибель і чи сталася взагалі. Польські прикордонники не ділилися офіційними даними.

У Державній прикордонній службі не підтверджують того факту, що на кордоні з Польщею міг померти другий водій. Про це заявив речник відомства Андрій Демченко в ефірі телеканала "Київ24" 23 листопада.

За його словами, якщо говорити про взаємодію з польськими колегами, то Україна не отримувала даних про те, що на кордоні загинув водій. При цьому виключати нічого не можна.

"Ті умови, в яких перебувають водії вже тривалий час, не додають здоров'я водіям, які сидять у транспортних засобах і очікують на перетин кордону", — заявив Андрій Демченко.

Окремо він додав, що українські водії розуміють, що страйк польських перевізників може тривати ще довше, ніж той проміжок, який їм довелося вже вистояти. А це також впливає на здоров'я.

Спікер ДПСУ заявив, що він може чітко відповідати лише про те, що відбувається на українській ділянці кордону, адже до польської доступу немає — у них свої прикордонники.

"Польські прикордонники відповідають за свої ділянки відповідальності: це пункти пропуску і лінія кордону. Де це сталося, чи сталося це — мені складно зараз дати оцінку. Ще раз скажу, в рамках взаємодії по нашій лінії, ми такої інформації не отримували", — заявив Андрій Демченко.

Нагадаємо, 23 листопада в Асоціації перевізників заявили, що на польському кордоні вночі помер ще один український водій. Подія нібито сталася на стоянці неподалік від пункту пропуску "Корчова-Краковець". Після цього посол України в Польщі Василь Зварич заявив, що до МЗС Польщі було надіслано звернення з проханням розблокувати рух вантажних автомобілів.