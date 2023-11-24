До 50 см снігу: Київщину та столицю засипле — КМДА обмежить в'їзд у місто

26-27 листопада на Київщині спостерігатимуться складні погодні умови. На Київ суне сніговий шторм, кажуть синоптики.

До 50 см снігу обіцяють на Київщині за прогнозом погоди на 26 та 27 листопада. Синоптики попереджають про хуртовини, снігові замети та ожеледицю на дорогах. Оголошено помаранчевий — другий рівень загрози. Про це повідомляє "Укргідрометцентр".

Синоптики кажуть про снігові заноси, приріст покриву 20-30 см, а у південних та східних районах області — до 50 см.

Небезпека посилюється ще й через потужний вітер — до 17-22 м/с, місцями по області 25 м/с.

"Вдень 26 листопада та вночі 27 листопада очікуються складні погодні умови ІІ (помаранчевого) рівня небезпеки", – йдеться в повідомленні.

Попередження від КМДА

Складні погодні умови призведуть до ускладнення роботи комунальних та енергетичних підприємств; порушення та припинення руху транспорту на дорогах та вулицях.

Тим часом КМДА повідомляє про обмеження руху автівок у Києві.

"В понеділок, 27 листопада, обмежать в'їзд у місто великогабаритного транспорту. Це дозволить мінімізувати виникнення заторів на автошляхах і забезпечити рух снігоприбиральної техніки", — повідомляє міський голова Віталій Кличко.

Таке рішення ухвалили сьогодні, 24 листопада, через прогноз погоди.

КМДА закликає бути максимально обережними на дорогах та не виїжджати в місто приватним авто без нагальної потреби. А також не паркувати авто вздовж узбіччя доріг і на тротуарах, щоб не заважати роботі снігоприбиральної техніки.

"Нагадуємо водіям, що у снігопади краще віддати перевагу громадському транспорту. Також не варто залишати авто на тротуарах, крайніх смугах доріг та на узбіччях, аби не заважати роботі спецтехніки", — додали у відомстві.

Прогноз погоди від Наталки Діденко: "Випийте корвалол"

Тим часом, за прогнозом синоптикині Наталки Діденко, снігопади "йдуть по Житомирщині, Чернігівщині, Київщині".

"Ось вже скоро й у Києві насипатиме". Водії, приготуватися! Бажаючі викликати таксі, випийте корвалол", — додає вона.

За її прогнозом, скрізь в Україні — переважно мороз чи морозець, хіба в західній частині та на півдні або близько нуля, або невеликий ʼплюс.

"Тому на дорогах — таке собі. І для ніг, і для колес, і можливе травмування на слизоті, і ДТП. (…) Почепіть на одежу чи сумку світловідбивну стрічку, в крайньому випадку одягніть білу шапку, бо водіям важко вас побачити у сутінках", — радить Наталка Діденко пішоходам.

Вона додає що, сьогодні, 24 листопада, ще будуть мороз і ожеледиця, а 25-го сильно потепліє (окрім сходу).

А ось у неділю-понеділок на українців знову чекає посилення опадів, снігопади, вітрюгани і знову похолодання.

Нагадаємо, як повідомляють експерти з погоди, цьогорічна зима в Україні очікується м'якою та теплою. Проте у грудні очікується короткочасне похолодання із морозами до -15 градусів.

Останнього осіннього місяця, що спливає середня місячна температура повітря була приблизно 2–7 градусів тепла. За даними синоптиків, такий температурний показник є близьким до норми.