Езотерична освіта: у Раді запропонували легалізувати діяльність "духовних майстрів"

На думку народного депутата Сергія Гривка, у суспільстві назріла потреба законодавчо визнати езотеричну освіту і поповнити бюджет із доходів відповідних діячів.

Народний депутат від партії "Слуга народу" Сергій Гривко зареєстрував законопроєкт про запровадження правового регулювання відносин у сфері езотеричної освіти та створення Реєстру "духовних майстрів". У четвер, 23 листопада, текст законопроєкту опубліковано на сайті Верховної Ради.

Автор законопроєкту зазначає, що в суспільстві сформувалася потреба визнання езотеричних послуг і відповідної освіти як "невід'ємної частини сучасного життя".

"З огляду на активне поширення серед населення езотеричних знань і думок, зростання популярності користування езотеричними послугами, а також наявність у наукових колах прямих дискусій та обґрунтувань щодо доцільності застосування езотеричних вчень у життєдіяльності людини — езотерика фактично стала окремою сферою зайнятості в суспільстві", — аргументує свою законодавчу ініціативу народний депутат.

За реєстрацію в Реєстрі охочих відкрити школи, проводити майстер-класи та тренінги з нумерології, астрології, рунології, екстрасенсорики, знахарства та інших видів духовних і енергетичних практик держава стягуватиме щорічну плату до бюджету в розмірі однієї мінімальної заробітної плати.

У законопроєкті зазначено, що реєстрація в Реєстрі буде добровільною, а видалити з нього можуть за несплату щорічного збору та пропаганду насильства, жорстокості, расової, національної чи релігійної нетерпимості та дискримінації в будь-якій формі.

Переваги, які пропонує законопроект майстрам езотеричних практик:

легальне проведення тренінгів, навчальних курсів та інших освітніх заходів на підставі самостійно розроблених освітніх програм;

видача іменних дипломів (за реєстрацію дипломів у реєстрі сплачується адміністративний збір у розмірі одного прожиткового мінімуму для працездатної особи);

правовий захист ділової репутації;

право інтелектуальної власності на навчальні програми, методики тощо;

створення навчальних закладів із правом використовувати в назві слова "школа", "інститут", "академія";

наставникам, які мають вищу педагогічну освіту, освітня діяльність у сфері езотерики зараховуватиметься до страхового педагогічного стажу.

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