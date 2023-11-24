Майже 1,5 кг золота: у Міноборони знайшлися незатребувані запаси на 3,5 млн грн (фото)

За словами начальника Управління відчуження та утилізації надлишкового військового майна Міноборони Олега Коваля, золото зберігалося на складі 6 років, бо "ніхто не хотів братися" за його передачу в НБУ.

Міністерство оборони України збирається передати в НБУ понад 1,4 кг стоматологічного золота, вартість якого за попередніми оцінками становить 3,5 мільйона грн. Про це начальник Управління відчуження та утилізації надлишкового військового майна Міноборони Олег Коваль повідомив виданню Forbes.

За словами чиновника, відомство регулярно закуповувало дорогоцінний метал до 2013 року. Золото використовувалося для зубопротезування в стоматологічних кабінетах поліклінік Міноборони. Після 2013 року заявок від лікувальних установ не надходило.

Золотий "утиль" Міноборони Фото: Forbes

У 2017 році всі залишки дорогоцінного металу зібрали і передали в Управління відчуження та утилізації надлишкового військового майна. У підсумку невикористаними виявилися майже півтора кілограма золота, які зберігалися мертвим вантажем на одному зі складів відомства.

"Ніхто не хотів братися за передачу золота в Національний банк, тому що бачили в цьому ризики", — пояснив Коваль, не уточнивши, про які саме ризики йдеться.

У березні 2022 року в склад, де зберігалося золото, влучили сім російських ракет, але приміщення з цінним "утилем" не постраждало.

Наразі Управління, яким керує Коваль, веде переговори з НБУ, щоб до кінця 2023 року регулятор викупив дорогоцінний метал, здійснив афінаж і переплавив його в золотовалютні резерви.

Залишки стоматологічного золота в Міноборони Фото: Forbes

Очільник Управління також повідомив, що 80% коштів від реалізації золота Міністерство планує спрямувати до державного бюджету, а решту 20% поповнять спецфонд відомства. Надалі гроші будуть розподілені на фінансові програми Міноборони.

Олег Коваль також повідомив, що в Міноборони накопичилося близько 541 тонни різного металобрухту із вмістом дорогоцінних металів, які перебувають на обліку Управління відчуження та утилізації надлишкового військового майна.

Нагадаємо, в Англії понад 4 роки шукали викрадачів золотого унітазу за майже $6 млн. На момент крадіжки вартість мистецького експоната становила 4,8 млн фунтів стерлінгів (майже 6 млн доларів). Відтоді поліція розслідувала зухвалу нічну крадіжку, але досі нікому не висувала звинувачень.

Раніше Фокус писав, що біля берегів Англії 382 роки лежить корабель зі скарбом в 1 млрд фунтів. Загадка судна Merchant Royal продовжує інтригувати як морських дослідників, так і простих людей. Велика частина скарбів залишається не знайденою.