Хвилі до 8-10 метрів: на Крим наринув сильний шторм (фото, відео)

Окупаційна влада попередила, що швидкість вітру може досягати 40 метрів на секунду. Наслідки шторму вже відчули на собі жителі Євпаторії — бурхливе море підтопило ділянку траси разом із пасажирським автобусом.

На території Кримського півострова найближчим часом очікується надпотужний шторм. Хвилі можуть досягати 10 метрів у висоту. Про це свідчать дані моніторингової системи Poseidon.

Зазначається, що пік негоди на окупованій території фіксуватиметься з 21:00 26 листопада до 0:00 27 листопада. Висота хвиль у цей момент буде від 8 до 10 метрів заввишки, що сягає рівня 3-4 поверхів будинку.

На опублікованих у мережі роликах також можна побачити, що біля берегів уже почали вирувати хвилі.

Видання "РИА Новости" пише, що в деяких містах ураганний вітер на північному заході Криму може досягати 40 метрів на секунду.

"Швидкість вітру в Севастополі — 26, Херсонес — 25, Євпаторія — 25 і Чорноморське — ураган 40 метрів за секунду", — йдеться в повідомленні.

Так звана голова "адміністрації" Євпаторії Олена Демидова заявила, що негода підтопила кілька домоволодінь на узбережжі, у зв'язку з чим було ухвалено рішення евакуювати 20 сімей. Їх буде відправлено до найближчих санаторіїв і пансіонатів.

Також частково затопило міжміську трасу із Сімферополя, у зв'язку з чим довелося перекрити дорогу.

На Крим обрушився надпотужний шторм Фото: Скриншот

Раніше російське МНС повідомляло, що на території Криму до 27 листопада було оголошено штормове попередження.

"Існує ймовірність виникнення надзвичайних подій в акваторіях Чорного, Азовського морів та Керченської протоки. Перебування людей у прибережній зоні, на пірсах і берегоукріплювальних спорудах небезпечне для життя", — ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, 26 листопада повідомлялося, що Одеську область накрила негода. У результаті сталося 48 ДТП, а ще 131 населений пункт залишився без світла. Висота заметів може сягати 70 сантиметрів. Унаслідок аварій постраждали 2 людини, а найчастіше ДТП на трасах у регіоні відбувалися за участю вантажівок або пасажирських автобусів.