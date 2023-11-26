Ураган в Одесі: через негоду та снігопади місто частково залишилося без опалення (відео)

У побутових споживачів в регіоні спостерігаються перебої з водопостачанням та світлом. У населеному пункті Вилкове швидкість вітру становила 35 м/с, що, за шкалою Бофорта, відповідає показникам урагану.

Внаслідок негоди, яка лютує на півдні України, почались перепади напруги у електромережі Одеси. Комунальникам довелось відключити кілька котелень, щоб не зламалось обладнання. Про наслідки впливу стихії розповіла пресслужба КП "Теплопостачання міста Одеса" на сторінці Facebook установи. Крім того, про деталі ситуації ідеться у повідомленнях "Укренерго" та одеських посадовців.

Одеська область потерпає від урагану, під час якого зафіксовано пориви вітру до 50 км/год (до 13 м/с). Через негоду жителі регіону потерпають від відсутності світла і тепла. У Вилковому, розташованому на південному заході області, зазначили швидкість вітру близько 35 м/с, що, за шкалою Бофорта, відповідає показникам урагану.

Ураган в Одесі 26 листопада — наслідки негоди

У КП "Теплопостачання міста Одеса" повідомили, що відключили кілька великих районних котелень. Вказали, що зробили це "вимушено", оскільки подекуди є перепади напруги або повністю відключилось електропостачання. Через проблеми у мережі може пошкодитись устаткування, тому вирішили "призупинити роботу великих котелень". Також наголошують, що як тільки відновиться стабільне електропостачання, то подадуть тепло.

Тим часом на сторінці Facebook опублікували світлину зламаної металевої опори — подія сталась у Одеській області. Є пошкодження у розподільчих мережах. Через негоду знеструмлено деякі райони Одещини та Миколаївщини. Вказується, що відбулись "значні пошкодження", тому зросло навантаження на обладнання. Громадян попереджають, що можливі "додаткові пошкодження мереж вже з технічних причин". Енергетики просять: "споживати електроенергію ощадливо".

На порталі "Інфоксводоканал" повідомили, що у Одесі також є перебої з водопостачанням. Причина — стрибки напруги, через що з перебоями працюють насоси. Зокрема, насосне обладнання "вимикається кожні 10 хвилин та не може працювати стабільно". Частину устаткування змогли під'єднати до резервних джерел живлення — до генераторів. Однак частину — ні. "Очікуємо найближчим часом покращення електропостачання та стабілізації тиску води" — повідомили постачальники води в Одеси.

Одеська область — ситуація на дорогах та з освітленням

Між тим у соцмережах публікують світлини та відео, на яких видно удари стихії по Одещині. Показують дороги, засипані снігом, людей, яких зносить вітром. У МВС попереджають, що обмежують рух трасою Одеса-Київ. Також через негоду закрито трасу Одеса-Рені.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер написав в Telegram-каналі про поточну ситуацію, яка склалась станом на 20 год 26 листопада. Посадовець вказав, що без світла опинились 234 населених пункти, ще в 138 вдалось відновити електропостачання. Також повідомив, що в регіоні розгорнули роботу 309 "Пунктів незламності".

Зазначимо, на Одещині почало хурделити вдень 26 листопада. Внаслідок поривів вітру та снігу на дорогах сталось майже сотні ДТП.

Тим часом у Криму розповідають про наслідки шторму, який викликав хвилі висотою до восьми метрів. Місцеві жителі повідомляють про перебої зі світлом, газом, водою, а представники окупаційної влади заявили, що оголошують понеділок вихідним днем.