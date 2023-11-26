Можливі відключення світла: Зеленський та ДТЕК розповіли про наслідки негоди в Україні (відео)

В Україні знеструмлено приблизно 400 населених пунктів в 10 областях. В ДТЕК не виключать відключення світла, якщо дефіцит потужностей у мережі надто зросте.

26 листопада у південних регіонах України здійнявся вітер та почався снігопад. Від наслідків негоди потерпають жителі Одещини, Миколаївщини, Херсонщини та в низці центральних областей. В ДТЕК прогнозують, що відновлення електропостачання триватиме понад десять годин. Президент України Володимир Зеленський розповів у вечірньому зверненні про деякі деталі негоди.

Президент зазначив, що на більшій частині території України — "надзвичайно складні погодні умови". Особливо складна ситуація у південному регіоні, наголосив очільник держави. З його слів, починають цілодобово працювати підрозділи ДСНС, Нацполіції та комунальники. Якщо у громадян виникатимуть проблеми, то вони можуть звертатись до усіх державних та комунальних структур.

За словами Зеленського, через негоду знеструмлено близько 400 населених пунктів в десяти областях. Зокрема, є відключення у Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Черкаській та інших областях. Політик запевнив, що енергетики відновлять електропостачання, як тільки заспокоїться негода. Крім того, на дороги виїхала спецтехніка, яка допомагає долати наслідки негоди.

Негода на півдні України — наслідки для енергетики

Виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук у ефірі Всеукраїнського телемарафону розповів про наслідки негоди. Посадовець пояснив, що погода буде впливати на надійність розподілу електроенергії. Причини такої ситуації — налипання снігу, лід, вітер і, як наслідок, обриви ЛЕП внаслідок, наприклад, падіння гілок дерев. Електрики рушають на ремонтні роботи відразу після того, як погода заспокоїться. Зі слів Сахарука, на долання наслідків знадобиться від 12 до 20 годин.

Також керівник ДТЕК визнав, що у випадку значного дефіциту електроенергії можливі відключення. Сахарук сказав, що на окупованих територіях Україна втратила 10 ГВт потужності. Крім того, минулорічні російські обстріли пошкодили 50% системи і "не все вдалось відновити". Тому "у нас потужностей — впритик", — наголосив енергетик.

"Через дефіцит у піковому періоді може виникати дефіцит. Якщо буде дефіцит, то будуть покривати за рахунок імпорту. Але якщо буде великий дефіцит, то імпорт може не покрити і можливі відключення".

Зазначимо, одеські комунальники вдень 26 листопада повідомили, що через негоду подекуди частково зникло опалення та водопостачання. Швидкість вітру на південному заході регіону досягнула 35 м/с, що свідчить про ураган.

Між тим стихія дісталась і до окупованого Криму. Місцеві жителі повідомили, що на деяких ділянках західного узбережжя можливі хвилі висотою до восьми метрів. При цьому місцева влада визнала, що падіння стовпів та дерев спричинило обриви ліній електропостачання і навіть пошкодження газової труби.