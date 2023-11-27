Авіакатастрофа в Броварах: ДБР завершило розслідування загибелі топ-керівництва МВС

За даними слідства, через складні погодні умови вертоліт виконував політ на гранично низькій висоті. Командир екіпажу побачив перешкоду і, здійснюючи маневр, втратив орієнтування і допустив зіткнення із землею.

Співробітники Державного бюро розслідувань завершили вивчення обставин аварії гелікоптера, що сталася 18 січня 2023 року в місті Бровари. Унаслідок події загинуло вище керівництво Міністерства внутрішніх справ. Про це повідомили пресслужби Державного бюро розслідувань та Офісу генпрокурора.

"Матеріали справи відкриті для ознайомлення підозрюваним та їхнім захисникам, а також потерпілим та їхнім законним представникам. Після ознайомлення матеріали буде передано до суду", — заявили в ДБР.

У серпні 2023 року слідчі винесли обвинувачення п'ятьом посадовим особам Державної служби України з надзвичайних ситуацій, які, як стверджують, порушили правила безпеки під час польоту гелікоптера, на борту якого перебували члени керівництва Міністерства внутрішніх справ України та особи, які їх супроводжували:

начальнику Управління авіації та авіаційного пошуку і рятування ДСНС України,

в.о. командира спеціального авіаційного загону;

заступнику командира з льотної підготовки;

командиру авіаційної ескадрильї;

начальнику служби безпеки польотів Спеціального авіаційного загону оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України з міста Ніжин Чернігівської області.

Як повідомили у виданні "Українська правда" з посиланням на власні джерела, усі вони зараз перебувають під запобіжним заходом у вигляді нічного домашнього арешту.

Під час розслідування було встановлено, що зазначені особи вчинили порушення в галузі безпеки польотів вертольота, який перевозив керівництво Міністерства внутрішніх справ. Аварія сталася 18 січня 2023 року в місті Бровари.

У січні 2023 року керівництво Міністерства внутрішніх справ України планувало відвідування Харківської та Дніпропетровської областей. Співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій були задіяні для перевезення делегації на вертольоті, призначеному для оперативного реагування на можливі надзвичайні ситуації. Однак, за результатами слідства, встановлено, що повітряне судно не володіло відповідними дозвільними документами на виконання інших типів польотів.

Командир екіпажу розпочав політ без метеорологічних даних за всім маршрутом запланованого руху, а екіпаж не мав відповідних допусків до польотів у складних метеоумовах і необхідних сертифікатів.

Жодна людина з посадових осіб, відповідальних за безпеку польотів, не скасувала або не перенесла виліт до моменту настання сприятливих погодних умов.

Через складні погодні умови вертоліт виконував політ на гранично низькій висоті. Командир екіпажу побачив перешкоду і, здійснюючи маневр, втратив орієнтування та допустив зіткнення із землею.

Під час падіння гелікоптер пошкодив дитячий садок, сусідні будівлі та припарковані машини.

Нагадаємо, працівники ДБР повідомили про підозру п'ятьом посадовцям ДСНС, які порушили правила безпеки польотів гелікоптера, що зазнав катастрофи 18 січня 2023 року в Броварах, де загинуло керівництво Міністерства внутрішніх справ України, зокрема його очільник Денис Монастирський. Того дня екіпаж вилетів під час несприятливої погоди, без необхідних сертифікатів і відповідних допусків до польотів у складних метеоумовах. Унаслідок авіакатастрофи загинули дев'ятеро співробітників МВС і п'ятеро жителів міста, зокрема дитина.