Рада оборони дозволила: у Києві встановлять головну новорічну ялинку України

За словами мера Києва Віталія Кличка, ялинку почнуть встановлювати раніше — до 6 грудня, а простоїть вона до 10 січня. Розважальні заходи на цій території не плануються.

Цього року головна новорічна ялинка України буде розміщена на Софійській площі в Києві до 6 грудня за фінансування від меценатів. Масштабні події, ярмарки та розважальні заходи на цій території не плануються. Про це мер столиці Віталій Кличко повідомив у своєму Telegram-каналі.

Цього разу новорічну ялинку приберуть раніше — вона простоїть до 10 січня.

"Головну ялинку країни цього року, за традицією, встановимо на Софійській площі. Таке рішення ухвалила сьогодні Рада оборони столиці. Місто грошей не витрачатиме. Як і торік, ялинку встановлять і прикрасять коштом меценатів. Але з дотриманням режиму обмеження використання електроенергії", — наголосив Кличко.

Мер Києва заявив, що компанія "ГЛОБАЛ-ДЕКОР" несе повну відповідальність за встановлення та обслуговування головної новорічної ялинки, а також забезпечує всі ресурси та фінансування, пов'язані з цим. Водночас не планується проведення масштабних заходів, ярмарків і розваг на Софійській площі.

Якщо райдержадміністрації міста плануватимуть якісь святкові заходи в районах, то винятково з дотриманням правил безпеки в місцях, де є укриття. І теж не коштом бюджету столиці.

"Оскільки цього року відзначаємо Різдво за новоюліанським календарем, ялинку почнуть встановлювати раніше, до 6 грудня. І приберуть, відповідно, теж раніше — до 10 січня", — резюмував Кличко.

Пост Віталія Кличка про ялинку

Крім того, керівник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко також прокоментував встановлення святкової ялинки.

"На Різдво та Новий Рік у Києві не буде жодних масових заходів — ні ярмарків, ні святкувань. Таке рішення з метою дотримання норм безпеки ухвалили на Раді Оборони Києва. Але новорічна ялинка буде!" — написав він.

Також Попко зазначив, що всі монтажні роботи розпочнуться 3 грудня, а відкриття ялинки заплановано 6 грудня. Вона стоятиме до 10 січня 2024 року.

"Вона буде встановлена за кошти меценатів — без витрат бюджетних коштів на облаштування новорічної красуні та на електроенергію", — додав голова КМВА.

Пост Сергія Попка про ялинку

Нагадаємо, що в Харкові другий рік поспіль для безпеки мирних жителів головну ялинку міста встановлено в метрополітені.

У листопаді 2022 року в Київській області заборонили використовувати новорічну ілюмінацію, зокрема гірлянди та світлові декорації. Тоді заборона стосувалася комерційних, державних і муніципальних об'єктів. За інформацією ОВА, відповідне рішення було пов'язане з жорстким режимом економії електроенергії.