Фури "злітають" з доріг: на Закарпатті та Львівщині хуртовина паралізувала рух транспорту (відео)

Водіїв великогабаритного транспорту попередили щодо небезпеки на дорогах через складні погодні умови.

Сильні снігопади частково блокують рух транспорту у Закарпатській та Львівській областях. Журналіст Віталій Глагола у Telegram опублікував подробиці.

На відео модна побачити вантажівки на узбіччі. Автомобілі не можуть стабільно рухатися через ожеледицю та сніг.

Він зазначив, що у зв‘язку з рясними снігопадами дорогах Закарпаття фіксується ускладнення руху. Заходи з прибирання снігу на дорогах наразі недостатні.

"Особливо обережним потрібно бути водіям великогабаритного транспорту", – попередив журналіст.

Снігопади в Україні

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко 28 листопада повідомив, що в Україні залишаються без світла понад 400 населених пунктів. Серед постраждалих через погоду є діти. Через негоду в Україні загинули 10 осіб, ще 23 людини — постраждали.

На Одещині внаслідок негоди загинули п’ятеро, ще 15 осіб постраждали. На ділянках доріг М-05 та М-15 організовано рух у реверсному режимі.

Відомо про двох загиблих та двох постраждалих на Миколаївщині. В цьому регіоні рятувальники відбуксували 144 автомобілі. Перекритими деякі дорогі й залишаються у Кіровоградській області.

Без світла залишаються 411 населених пунктів у 11 областях. Загалом було відбуксовано 1530 транспортних засобів.

Нагадаємо, 27 листопада у Києві негода пошкодила найбільший прапор України. Через погодні умови прапор України біля монумента "Батьківщина-Мати" приспустили, однак це не допомогло вберегти його. Влада пообіцяла замінити його після стабілізації ситуації.