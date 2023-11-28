"Повернули частинку історії": в СБУ показали унікальні кадри "Скіфського золота" (фото)

За даними відомства, колекція складається з 565 предметів. Серед них — прикраси, скульптури та інші цінні артефакти стародавнього кочового народу, який жив в українських степах.

Служба безпеки України (СБУ) показала перші фотографії колекції "Скіфського золота", яка повернулася в Україну після майже 10-річної суперечки з Росією. 28 листопада фото було опубліковано пресцентром відомства.

Що відомо про колекцію

Колекція складається з 565 предметів, включно з прикрасами, скульптурами та іншими артефактами, створеними скіфами, стародавнім народом, що проживав на території сучасної України, а також на Кавказі та в Малій Азії.

Фото: Пресцентр СБУ Фото: Пресцентр СБУ Фото: Пресцентр СБУ Фото: Пресцентр СБУ Фото: Пресцентр СБУ

Повернення історії

"Ми повернули додому не просто цінності, які було вивезено з Криму 2013 року, а частинку своєї історії. Для СБУ, як і загалом для нашої держави, ця справа — символічна. Вона показує, що Україна ніколи не віддає того, що належить їй за законом", — зазначив голова СБУ Василь Малюк.

За словами Малюка, повернення "Скіфського золота" є ще одним свідченням того, що Україна боротиметься за свої цінності та свою історію.

"Так само, як українці повернули "Скіфське золото", так само повернемо Крим, Донбас і решту окупованих територій. Ми будемо битися за своїх людей, за свої цінності та за свою історію!", — додав глава відомства.

Як "Скіфське золото" опинилося за межами України

Колекцію "Скіфського золота" було вивезено з Криму 2013 року для експонування в приватних європейських музеях. Згідно з підписаними угодами, її мали повернути в Україну влітку 2014 року. Однак цього не сталося, і артефакти залишилися за кордоном.

У зв'язку з цим у 2014 році було розпочато кримінальне провадження за фактами незаконного перебування культурних цінностей за кордоном. У межах розслідування було зібрано матеріали, які дали змогу Верховному Суду Нідерландів ухвалити остаточне рішення в цьому питанні на користь України.

Колекцію було доставлено в Україну 27 листопада 2023 року. Вона зберігатиметься в Національному музеї історії України до деокупації Криму.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Росії хочуть встановити причетних до вивезення скіфського золота з Криму. У РФ вважають, що експонати "вкрали" з кримських музеїв. У 2014 році Нідерланди відмовилися повертати скіфське золото через окупацію Криму.