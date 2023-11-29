Уже містить понад 600 осіб: в Україні запрацював реєстр педофілів

Прокурори працюють над подальшим наповненням реєстру педофілів. До електронної бази може потрапити особа після обвинувального вироку суду, який набрав законної сили, розповіли в Офісі генпрокурора.

В Україні створили Єдиний реєстр осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи. Про це повідомили в Офісі генпрокурора в Telegram.

"Сформовано реєстр засуджених за злочини стосовно дітей на сексуальному ґрунті — це стане запобіжником від контакту зі злочинцями", — йдеться у повідомленні.

В Офісі заявили про завершення базового етапу наповнення Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи. Зокрема, до нього увійшли й ті, чия судимість була знята чи погашена.

До реєстру внесли дані про всіх людей, які вчиняли злочини щодо дітей ще до його створення, — понад 600 осіб, проте ювенальні прокурори працюють для подальшого його наповнення. В Офісі генпрокурора вважають, що реєстр стане запобіжником повторного вчинення злочинів проти дітей.

Особа може потрапити до електронної бази після обвинувального вироку суду, який набрав законної сили. До реєстру вносяться відомості про:

прізвище, ім'я, по батькові засудженого;

дату народження;

місце проживання чи перебування;

злочин, за який було засуджено;

кримінальне покарання;

фактично відбуте покарання;

порушення правил адміністративного нагляду.

Доступ до реєстру матимуть визначені законодавством особи — правоохоронці, директори шкіл і садочків, керівники державних адміністрацій та голови органів місцевого самоврядування.

"Завдяки цій можливості вони зможуть убезпечити дітей від контакту з особами, які вчинили кримінальні правопорушення на сексуальному ґрунті. І як результат у майбутньому — попередження злочинності стосовно малолітніх та неповнолітніх", — розповіли в Офісі.

Нагадаємо, 19 листопада стало відомо про те, що у Великій Британії 75-річному педофілу дозволили співати в церковному хорі. У ЗМІ розповіли, що на той момент в нього була заборона на відвідування 200 церков.

5 червня стало відомо про затримання в Києві журналіста видання Vesti.ua Тараса Козуба, якого підозрювали в розбещенні неповнолітніх і зберіганні дитячої порнографії. Його затримали відразу після того, як той попався на гарячому.