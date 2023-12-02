Річки вийшли з берегів: у Закарпатській області підтоплено дороги та будинки (фото)

За даними ДСНС, у Берегівському та Хустському районах Закарпаття підтоплено 440 Га сільськогосподарських угідь. У Рахівському районі стався зсув опорної стіни приватного домогосподарства.

У Закарпатській області рятувальники ліквідовують наслідки підтоплень, що сталися через велику кількість опадів. Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій 2 грудня.

"Рясні дощі призвели до підняття рівнів води в річках. Це призвело до підтоплення сільськогосподарських угідь і домогосподарств у всіх районах області", — заявили у відомстві.

За інформацією ДСНС, у Берегівському та Хустському районах підтоплено 440 Га сільськогосподарських угідь. У селі Розтоки Рахівського району через перезволоження ґрунту стався зсув опорної стіни приватного домогосподарства.

На Закарпатті стався зсув ґрунту через дощі Фото: ДСНС

Крім того, в регіоні підтоплено дві дороги місцевого значення: між селом Чорнотисів та селом Холмовець, між селом Великі Ком'яти та селом Шаланки. Також підтоплено автодорогу Н-09 Мукачево-Рогатин-Львів на ділянці між містом Тячів і селом Бедевля.

У населених пунктах Ужгород, Свалява, Кричово, Богдан і Лази рятувальниками доводиться відкачувати воду з підвальних приміщень житлових будинків і домогосподарств.

Рятувальники відкачують воду з підвалів Фото: ДСНС

Мобільно-оперативна група Головного управління ДСНС в області проводять моніторинг ситуації в регіоні.

Нагадаємо, 1 грудня в Центрі національного опору повідомили, що внаслідок нещодавнього шторму в зоопарку на Арабатській стрілці загинула частина тварин. Під час негоди з берегів вийшла затока Сиваш, яка і затопила контактний зоопарк "Сафарі-парк".

Раніше, 29 листопада, радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що через шторм третина тимчасово окупованого росіянами Маріуполя Донецької області залишилася без електроенергії, тепла і води.