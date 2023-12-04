Зустрічався із соратником Орбана: замість 6 днів нардеп провів 2 місяці за кордоном, — ЗМІ

За даними "Схем", нардеп здійснив вісім виїздів і загалом пробув за межами країни 207 днів із початку повномасштабного вторгнення Росії.

Віталій Борт, депутат від забороненої партії ОПЗЖ, прямував до Угорщини на службові відрядження у квітні та липні 2023 року за погодженням із головою Верховної Ради. Однак, за даними журналістів проєкту "Схеми" ("Радіо Свобода"), він перевищував встановлені терміни повернення, залишаючись за межами України довше, ніж планувалося.

Згідно з інформацією про перетин кордону, Віталій Борт провів за кордоном значний час, здійснивши вісім виїздів і сумарно пробув за межами країни 207 днів від початку повномасштабного вторгнення РФ. З отриманих звітів видно, що він зустрічався з нев'їзним в Україну депутатом угорського парламенту, який є соратником прем'єр-міністра Віктора Орбана.

Слід зазначити, що Борт не відповів на запит журналістів щодо перебування за кордоном довше за встановлені терміни. Подробиці вказують, що він залишав Україну 12 квітня і повернувся за місяць, а також виїжджав із країни 2 липня і повернувся 30 липня 2023 року.

За даними журналістів, Віталій Борт звітував про триденне відрядження до Угорщини, однак провів за кордоном додаткові 28 і 26 днів у квітні та липні, відповідно, пропустивши засідання Верховної Ради. При зверненні до депутата за коментарем, він та його помічники не відреагували на запити.

Фото: Радіо Свобода Фото: Радіо Свобода

Лорінц Ночо, з ким Борт проводив зустрічі у своїх тривалих відрядженнях, є нев'їзним в Україну. Йому було заборонено в'їзд на три роки згідно з рішенням Державної міграційної служби 2021 року, через агітацію за політичну партію в період місцевих виборів 2020 року, що суперечить виборчому законодавству України.

Як зазначає видання, з наданих звітів видно, що Віталій Борт, повідомляючи про свої відрядження, згадував лише одну важливу подію — зустріч із членом парламенту Угорщини. Він не пояснив, чому пробув за кордоном довше дозволеного терміну і пропустив роботу в сесійній залі Верховної Ради.

Фото: Радіо Свобода

Дані про його виїзди за кордон вказують, що Борт проводив там значний час, включно з 28-денною новорічною відпусткою. Він залишав Україну через прикордонний пункт на кордоні з Угорщиною і провів за межами країни 207 днів від початку вторгнення.

Чим відомий нардеп Віталій Борт

Раніше стало відомо, що після 2014 року Віталій Борт неодноразово їздив до окупованого Криму поза українськими контрольно-пропускними пунктами, через Росію, ігноруючи встановлені обмеження в'їзду та виїзду.

Згідно з даними про його авіаперельоти з російських баз даних, Борт здійснював перельоти із Сімферополя до РФ і назад. Крім того, мати нардепа отримала громадянство Російської Федерації 2019 року, а його батько має номер платника податків у РФ.

Крім того, за даними журналістів, під час подій Революції Гідності викликали негативну реакцію: він підтримував проведення "референдуму щодо подальшої долі Донбасу" і називав Революцію "бєспрєдєлом".

Нагадаємо, 1 грудня прикордонники не випустили Петра Порошенка за кордон у відрядження, підписане спікером Верховної Ради. Нардеп повідомив, що збирався відвідати Польщу і США. Однак речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко повідомив, що відмова у виїзді політика за кордон була зумовлена скасуванням його запланованого відрядження.

Служба безпеки заявила 2 грудня, що Петро Порошенко готувався до зустрічі з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. За даними спецслужби, Кремль планував використати цю зустріч у своїх інформаційно-психологічних операціях (ІСПО).