День працівника прокуратури: як відсвяткували київські прокурори, — розслідування (відео)

Журналістам вдалося застати біля Офісу генерального прокурора і столичної прокуратури велику кількість людей із подарунковими пакетами.

У п'ятницю, 1 грудня, в Україні був День працівника прокуратури. Журналісти "Української правди" показали, що в цей час відбувалося біля Офісу генерального прокурора та Київської міської прокуратури.

У розслідуванні згадується про те, що в рамках заходів до Дня працівників прокуратури генеральний прокурор Андрій Костін закликав колег надавати українським військовим підтримку і допомогу.

"Кожен новий день у тилу — це життя наших воїнів на передовій. Пам'ятаємо наших полеглих захисників, серед яких семеро наших колег. Пам'ятаємо про нашу величезну відповідальність перед українським народом", — цитують журналісти Костіна.

Автори розслідування простежили за будівлями Офісу генерального прокурора та столичної прокуратури 1 грудня. На відео видно велику кількість людей із подарунковими пакетами. Також можна помітити квіти та повітряні кульки.

День працівника прокуратури в Києві

Серед тих, хто цього дня завітав до Офісу генерального прокурора, був помічений народний депутат України від ОПЗЖ Григорій Мамка. У коментарі журналістам нардеп сказав, що брав участь в офіційних урочистих заходах з нагоди Дня працівника прокуратури.

Нагадаємо, 6 червня журналісти опублікували розслідування, в якому показано, що чиновники і бізнесмени продовжують вести звичний спосіб життя і розважатися в ресторанних закладах, які працюють у нічний час.

ЗМІ також повідомляли, що 7-8 жовтня колишня співробітниця Державного бюро розслідувань Роксолана Москва та експрокурор Ростислав Ільницький влаштували пишне весілля у Львівській області.