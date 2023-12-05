День працівника прокуратури: як відсвяткували київські прокурори, — розслідування (відео)
Журналістам вдалося застати біля Офісу генерального прокурора і столичної прокуратури велику кількість людей із подарунковими пакетами.
У п'ятницю, 1 грудня, в Україні був День працівника прокуратури. Журналісти "Української правди" показали, що в цей час відбувалося біля Офісу генерального прокурора та Київської міської прокуратури.
У розслідуванні згадується про те, що в рамках заходів до Дня працівників прокуратури генеральний прокурор Андрій Костін закликав колег надавати українським військовим підтримку і допомогу.
"Кожен новий день у тилу — це життя наших воїнів на передовій. Пам'ятаємо наших полеглих захисників, серед яких семеро наших колег. Пам'ятаємо про нашу величезну відповідальність перед українським народом", — цитують журналісти Костіна.
Автори розслідування простежили за будівлями Офісу генерального прокурора та столичної прокуратури 1 грудня. На відео видно велику кількість людей із подарунковими пакетами. Також можна помітити квіти та повітряні кульки.
Серед тих, хто цього дня завітав до Офісу генерального прокурора, був помічений народний депутат України від ОПЗЖ Григорій Мамка. У коментарі журналістам нардеп сказав, що брав участь в офіційних урочистих заходах з нагоди Дня працівника прокуратури.
Нагадаємо, 6 червня журналісти опублікували розслідування, в якому показано, що чиновники і бізнесмени продовжують вести звичний спосіб життя і розважатися в ресторанних закладах, які працюють у нічний час.
ЗМІ також повідомляли, що 7-8 жовтня колишня співробітниця Державного бюро розслідувань Роксолана Москва та експрокурор Ростислав Ільницький влаштували пишне весілля у Львівській області.