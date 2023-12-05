Розслідують умисне вбивство: у Києві через вибух гранати загинув чоловік (фото)

За даними правоохоронців, вибух боєприпасу стався у дворі біля будинку. У результаті загинув місцевий житель 1950-го року народження.

У неділю, 4 грудня, на вулиці Замковецькій у Подільському районі Києва стався вибух, унаслідок якого загинув чоловік. Про це повідомила пресслужба Поліції Києва у Facebook.

Повідомляється, що приблизно о 16:50 до поліцейського відділення надійшла інформація про вибух у приватному будинку. На місце події прибула слідчо-оперативна група районного управління, співробітники ДСНС і медики.

Як виявилося, внаслідок вибуху загинув власник квартири — чоловік 1950-го року народження. Про інших жертв не повідомляється. Подія була зареєстрована в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Подільського управління поліції.

На місце події прибули правоохоронці та лікарі Фото: Поліція Києва

Пізніше у столичній поліції додали, що причиною вибуху стала детонація гранати. Боєприпас вибухнув у дворі біля будинку.

"За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України — це умисне вбивство з додатковою позначкою "нещасний випадок", — повідомили правоохоронці.

Нагадаємо, 14 листопада, у місті Кременчук Полтавської області надійшло два повідомлення в поліцію про громадян, які принесли боєприпаси в громадські місця. В одному з місцевих кафе нетверезий чоловік підійшов до жінки і поклав їй у руку предмет, що нагадує гранату, після чого покинув заклад. Другий інцидент стався на вулиці Алітуській — невідомий тримав у руках предмет, схожий на боєприпас.

Раніше, 9 листопада, у поліції повідомили, що в Одеській області чоловік підірвав гранату в автомобілі. За даними ГУНП, автостопник попросив підвезти його, а дорогою почав вимагати у водія та його пасажира гроші. Згодом чоловік дістав гранату і висмикнув чеку.