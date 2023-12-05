Таємниця на мільйон: двоє харків'ян виграли в лотереї та "зникли"

Протягом двох тижнів одразу двоє щасливчиків з Харкова зірвали куш у лотереї. Проте жоден з них не прийшов за своїм виграшем.

Харків’ян супроводжує "неймовірна удача" в лотереї, але вони не приходять за призами. Про це 4 грудня проінформували на сайті "МСЛ".

За два тижні одразу двоє мешканців Харкова виграли у лотереї. Один з них навіть може стати мільйонером, адже 26 листопада зірвав джекпот — 1 000 000 гривень. Проте власник щасливого білета так і не зв’язався з організаторами розіграшу, щоб забрати виграні гроші.

Більш того, схожа історія сталася і з іншим щасливчиком. Він 3 грудня виграв приз — 190 000 гривень. Однак для того, щоб забрати свій виграш, житель Харкова теж не з’явився.

Організатори розіграшу з’ясували, що другий харків’янин придбав свій білет за 25 гривень. Це відбувалося у відповідній точці продажу на проспекті Петра Григоренка.

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