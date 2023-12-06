$5 млн, гранатомети і детонатори: у Дніпрі продавали зброю "на будь-який смак" (фото)
За даними Офісу генерального прокурора, торговці зброєю зберігали значний арсенал, включно з автоматами, пістолетами і різними вибуховими речовинами.
У Дніпрі правоохоронці під час спецоперації ліквідували велику мережу з продажу зброї. Трьом підозрюваним у незаконному поводженні зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами повідомили про підозру. Про це 6 грудня повідомили у пресслужбі Офісу генерального прокурора України.
За даними слідства, підозрювані незаконно зберігали вогнепальну зброю, бойові припаси та вибухові пристрої без передбаченого законом дозволу з метою збуту.
Під час обшуків у них виявлено та вилучено:
- 5 616 800 доларів США;
- 45 055 євро;
- 268 350 грн;
- пістолети;
- автомати;
- магазини до зброї з патронами;
- ручні гранатомети;
- патрони різного калібру;
- гранати;
- детонатори;
- глушники;
- різні вибухові речовини.
Правоохоронці затримали підозрюваних у порядку ст. 208 КПК України під час контрольної закупівлі зброї.
Підозрюваним обрано запобіжний захід — тримання під вартою.
Наразі призначено низку експертиз, встановлюються шляхи надходження зброї та причетність до злочину інших осіб.
Нагадаємо, що на початку грудня у Дніпрі затримали ділків, які намагалися продати російським військовим запчастини для бойових літаків.
Нагадаємо, 29 листопада повідомлялося, що в Рівненській області двоє чоловіків намагалися продати значний арсенал летальної зброї з фронту представникам криміналітету.