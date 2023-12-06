Спалах інфекції: у Полтавському інституті спростовують масове отруєння студентів

За даними представників навчального закладу, заяви влади не відповідають дійсності і жоден з студентiв не був госпіталізований станом на 6 грудня.

У Полтавському юридичному інституті спростовують інформацію про те, що масове отруєння студентів було зафіксовано на території їхнього навчального закладу. Про це повідомляє пресслужба 6 грудня.

Зазначається, що інформація, яка поширюється в соціальних мережах та на сайтах окремих державних структур щодо отруєння студентів Полтавського юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, не відповідає дійсності.

"Станом на 06 грудня 2023 року жодного зі студентів Полтавського юридичного інституту не було госпіталізовано з причин ймовірного отруєння", — ідеться в повідомленні.

У Полтавському юридичному інституті спростували інформацію про отруєння студентів Фото: Скриншот

Водночас керівник Полтавської обласної військової адміністрації Фiлiп Пронін у своєму Telegram-каналі раніше стверджував, що 27 молодих людей було госпіталізовано до лікарні з гострою кишковою інфекцією.

За його попередніми даними, йшлося про студентів Полтавського юридичного інституту НЮУ ім. Ярослава Мудрого, які могли харчуватися в їдальні Полтавської політехніки ім. Юрія Кондратюка.

Причини інциденту продовжують встановлювати, однак пресслужба місцевого юридичного інституту спростовує цю новину.

"У госпіталізованих студентів спалах гострої кишкової інфекції. 16 осіб перебувають зараз в обласній інфекційній лікарні", — заявляла директорка медичної установи, куди направили постраждалих, Наталія Свириденко.

Нагадаємо, 2 грудня повідомлялося, що дві кримчанки отруїли 35 російських окупантів. Відомо, що понад 20 ворожих військовослужбовців загинули. Спіймати дівчат, які влаштували особливий банкет, не вдалося.