Львовом проїхалась на лижах "бабуся" з картатою сумкою: хто ховався за цим образом (відео)

Вулицями проїхалась машина BMW, яка тягла за собою "бабусю". Вона була обмотана гірляндою, тримала в руках велику сумку та ковзала по асфальту на лижах.

У Львові помітили "бабусю", яка роз’їжджала дорогою на лижах. Правоохоронці з’ясували, хто приміряв на себе цей неординарний образ. Деталями справи 7 грудня поділилась пресслужба Патрульної поліції Львівської області.

7 грудня в соцмережах поширилось відео, на якому автівка BMW тягне за собою "бабусю". На кадрах видно, що вона вдягнена у жіночий одяг та гірлянду, в руках тримає картату сумку, а на ногах у неї — лижі.

"Однак, чи справді була це бабуся та чи безпечним було це?", — йдеться в публікації поліції.

Патрульні відреагували на публікації в інтернеті й знайшли автомобіль, який тягнув за собою "жінку" на лижах. Щоправда, з’ясувалося, що "бабуся" — це 30-річний чоловік.

На нього склали протокол за порушення ПДР пішоходом. Проте на цьому історія не завершилась. Поліціянти встановили, що чоловік перебуває у розшуку. Він порушив правила військового обліку та закон про мобілізацію. Тобто, ймовірно, порушник переховувався від ТЦК.

"Інформацію передали у військкомат", — зазначили в поліції.

У відомстві підкреслили, що підтримують розваги, але якщо вони не загрожують життю та здоров’ю людей.

"Бережіть себе та будьте достойним прикладом для інших!", — додала пресслужба.

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