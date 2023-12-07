Бігав оголений: у Києво-Печерській лаврі стався інцидент з монахом УПЦ МП, — журналістка (фото)

Слідчі підозрюють, що монах УПЦ МП мав змінений стан психіки, перебуваючи під впливом алкоголю. Від стрибка він отримав травми і зараз перебуває в лікарні.

У Київо-Печерській лаврі монах в оголеному вигляді вистрибнув з вікна другого поверху на сніг. Чоловік регулярно вживав спиртні напої. Перебуваючи у стані сп'яніння, міг страждати від психічних розладів. Про деталі інциденту у лаврі розповіла журналістка Ірина Федорів на сторінці Facebook.

Зі слів Федорів, подія сталась 6 грудня. Як повідомили джерела у правоохоронних органах, під ранок з вікна другого поверху корпусу №99 Києво-Печерської лаври вистрибнув п'яний та оголений монах, на ім'я Володимир. Опинившись на снігу, почав битись у двері інших корпусів, щоб дістатись до мешканців.

До чоловіка викликали правоохоронців та медиків. Потім доправили до лікарні і надали допомогу у зв'язку з отриманими травмами, пояснила журналістка.

Інше джерело, зі слідчо-оперативної групи, додало деякі деталі. Зокрема, монах, випивши зайвого, страждав на "періодичні нервово-психічні розлади". Розлад міг стати причиною того, що монах вистрибнув з вікна. Одна з версій — він міг намагатись вчинити суїцид, припустили співрозмовники Федорів.

На сторінці медійниці не описується, наскільки буквально потрібно розуміти, що монах був "голий".

Допис Федорів про події у Києво-Печерській лаврі Фото: Скриншот

Також вона опублікувала світлину чоловіка, який може бути фігурантом подій у лаврі, і вказала ім'я — "Рибаков Р.В."

Священник, можливий фігурант інциденту в Києво-Печерській лаврі Фото: Facebook

Офіційного підтвердження інциденту з монахом поки що немає. Зокрема, про це не пишуть на сайті та на сторінці Facebook Києво-Печерської лаври. Також про це не пише ГУ Нацполіції у місті Київ.

УПЦ МП — деталі роботи в Україні

Зазначимо, після російського вторгнення у 2022 році низка священників УПЦ МП опинились під підозрою СБУ: зі слів голови служби Василя Малюка, проводиться слідство щодо можливої держзради або підтримки країни-агресора.

Тим часом під домашнім арештом перебуває настоятель Києво-Печерської лаври Павло Лебідь. Чоловіка підозрюють у вчиненні низки злочинів проти України: його справа вже розглядається в суді.

Між тим нардепи почали процес заборони УПЦ МП. Для у першому читанні прийняли законопроєкт, в якому розписали юридичну процедуру закриття єпархій московської церкви.

Нагадуємо, в ООН висловили занепокоєння щодо дій української влади, спрямованих на УПЦ МП. Також ЗМІ повідомили, що в Україні створили реєстр священників, пов'язаних з діяльністю цієї релігійної організації.