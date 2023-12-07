Бігав оголений: у Києво-Печерській лаврі стався інцидент з монахом УПЦ МП, — журналістка (фото)
Слідчі підозрюють, що монах УПЦ МП мав змінений стан психіки, перебуваючи під впливом алкоголю. Від стрибка він отримав травми і зараз перебуває в лікарні.
У Київо-Печерській лаврі монах в оголеному вигляді вистрибнув з вікна другого поверху на сніг. Чоловік регулярно вживав спиртні напої. Перебуваючи у стані сп'яніння, міг страждати від психічних розладів. Про деталі інциденту у лаврі розповіла журналістка Ірина Федорів на сторінці Facebook.
Зі слів Федорів, подія сталась 6 грудня. Як повідомили джерела у правоохоронних органах, під ранок з вікна другого поверху корпусу №99 Києво-Печерської лаври вистрибнув п'яний та оголений монах, на ім'я Володимир. Опинившись на снігу, почав битись у двері інших корпусів, щоб дістатись до мешканців.
До чоловіка викликали правоохоронців та медиків. Потім доправили до лікарні і надали допомогу у зв'язку з отриманими травмами, пояснила журналістка.
Інше джерело, зі слідчо-оперативної групи, додало деякі деталі. Зокрема, монах, випивши зайвого, страждав на "періодичні нервово-психічні розлади". Розлад міг стати причиною того, що монах вистрибнув з вікна. Одна з версій — він міг намагатись вчинити суїцид, припустили співрозмовники Федорів.
На сторінці медійниці не описується, наскільки буквально потрібно розуміти, що монах був "голий".
Також вона опублікувала світлину чоловіка, який може бути фігурантом подій у лаврі, і вказала ім'я — "Рибаков Р.В."
Офіційного підтвердження інциденту з монахом поки що немає. Зокрема, про це не пишуть на сайті та на сторінці Facebook Києво-Печерської лаври. Також про це не пише ГУ Нацполіції у місті Київ.
УПЦ МП — деталі роботи в Україні
Зазначимо, після російського вторгнення у 2022 році низка священників УПЦ МП опинились під підозрою СБУ: зі слів голови служби Василя Малюка, проводиться слідство щодо можливої держзради або підтримки країни-агресора.
Тим часом під домашнім арештом перебуває настоятель Києво-Печерської лаври Павло Лебідь. Чоловіка підозрюють у вчиненні низки злочинів проти України: його справа вже розглядається в суді.
Між тим нардепи почали процес заборони УПЦ МП. Для у першому читанні прийняли законопроєкт, в якому розписали юридичну процедуру закриття єпархій московської церкви.
Нагадуємо, в ООН висловили занепокоєння щодо дій української влади, спрямованих на УПЦ МП. Також ЗМІ повідомили, що в Україні створили реєстр священників, пов'язаних з діяльністю цієї релігійної організації.