Мокрий сніг та ожеледиця: прогноз погоди на вихідні (відео, карти)

Синоптикиня Наталка Діденко попереджає, що коли почнеться відлига, варто уважніше поставитися до свого самопочуття.

У вихідні 9 і 10 грудня очікується морозна погода, місцями з невеликим снігом. У південній частині країни температурний фон збережеться вище 0°. Про це повідомив кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич на сайті meteoprog.ua.

Як зазначив синоптик, у найближчі дві доби погодні умови в Україні визначатиме південно-західна периферія потужного та малорухомого Сибірського антициклону з центром над Уральськими горами.

"Проходження малоактивних атмосферних фронтів по периферії даного антициклону спричинить невеликі опади переважно у вигляді снігу (на півдні з дощем) на більшій частині території країни. Небезпечних і стихійних явищ погоди не передбачається", — запевнив він.

Як зазначили у Укргідрометцентрі, найближчої ночі у західних та північних областях місцями туман, температура вночі -2-9°, вдень від -4°…+1°; у південній частині вночі та вдень +0…-5°.

А от 11 грудня на більшій частині території країни на дорогах ожеледиця, а температура почне підвищуватися, на півдні аж до +3-8°.

Субота 9 грудня

У західних областях опадів не очікується. Вночі та у першій половині дня місцями можливі тумани з відкладенням паморозі. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -8…-3°, подекуди -13…-11°; вдень -4…+1°.

У північних областях вночі та вранці пройде невеликий сніг, вдень без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -10…-5°, місцями -14…-12°; вдень -7…-2°.

У центральних областях вночі очікується невеликий сніг, вдень у Полтавській та Дніпропетровській областях пройдуть опади у вигляді снігу, мокрого снігу, місцями з дощем. Подекуди можлива ожеледь, на дорогах ожеледиця. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -5…0°, вдень -3…+2°.

Карта погоди на 9 грудня Фото: укргідрометцентр

У південних областях та Криму вночі та вранці пройдуть невеликі, місцями помірні дощі, вдень без істотних опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі становитиме 0…+5°, вдень +3-8°, у Криму до +9-11°.

У східній частині протягом доби очікується сніг, на Донеччині місцями з дощем. Подекуди ожеледь, на дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -5…0°, вдень -4…+1°.

Неділя 10 грудня

У західних областях вночі без опадів, вдень у Волинській, Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській областях очікуються сніг та мокрий сніг. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -9…-4°, подекуди -13…-11°; вдень -2…+3°.

У північних областях вночі без істотних опадів, вранці та вдень місцями можливий невеликий сніг та мокрий сніг. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -10…-5°, вдень -4…+1°.

У центральних областях хмарно із проясненнями, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -5…0°, вдень -2…+3°.

Карта погоди на 10 грудня Фото: Укргідрометцентр

У південній частині країни та Криму істотних опадів не передбачається. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1…+4°, вдень +3…+8°.

У східних областях очікується невеликий сніг впродовж доби. На дорогах ожеледиця. Вітер східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -7…-2°, вдень коливатиметься в межах -6…-1°.

Прогноз від Наталки Діденко

У неділю в Україні почне поступово теплішати, зазначила Діденко у власному Facebook.

У Києві субота, 9 грудня, буде холодно. Вночі -5…-7°, вдень -1…-3°.

"Опадів якихось впливових не буде, а от на дорогах і доріжках — слизько", — зауважує синоптикиня.

У неділю, 10 грудня, і надалі в Україні почне поступово теплішати. Відлига торкнеться практично всіх областей України.

"Відповідно, каша під ногами, каша — на голову. Можливі небезпечні бурульки! Тому підготуйте взуття відповідне. Ну, й голови, які важко переносять часом таку сиру погоду", — додає Діденко.

Нагадаємо, 8 грудня в Україні вирує негода, майже по всій території України, крім заходу, Херсонської області та Криму, оголосили перший рівень небезпеки (жовтий).

Раніше повідомлялося, що вітер, похолодання і сніг, безумовно, впливають як на противника, так і на ЗСУ.