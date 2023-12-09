"Уже найближчим часом": у кожній школі з'явиться співробітник поліції, — Клименко (відео)

За словами очільника МВС, українські школи планують оснастити рамковими детекторами та металошукачами, щоб сторонні особи не могли пройти на територію навчального закладу, а діти не могли принести із собою заборонені предмети.

В українські школи будуть направлені спеціально навчені співробітники поліції, які забезпечуватимуть порядок на території навчального закладу. Про це розповів міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко в ефірі телемарафону 8 грудня.

"Головна мета — щоб у кожній школі був співробітник поліції. Цей співробітник поліції буде відповідно відібраний, відповідно навчений за новими навчальними програмами та екіпірований", — заявив Клименко.

Міністр зазначив, що поліцейські разом із вчителями та керівництвом школи вживатимуть заходів щодо пропускного режиму, публічного порядку на території навчального закладу, реагуватимуть на повідомлення, а також забезпечуватимуть перебування дітей у сховках під час повітряної тривоги.

Клименко наголосив, що ДСНС у взаємодії з МОН протягом грудня ще раз перевірить укриття. За його словами, відповідні паспорти безпеки вже готові для 85% навчальних закладів країни.

Школи також планують оснастити рамковими детекторами та металошукачами, щоб сторонні особи не могли пройти на територію навчального закладу, і щоб учні не могли принести із собою до школи заборонені предмети.

"Уже найближчим часом оголосимо про набори таких поліцейських у підрозділи, які перебуватимуть безпосередньо в кожній школі", — зазначив міністр.

Нагадаємо, 3 жовтня мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що в Україні хочуть побудувати першу підземну школу, щоб учні могли вчитися навіть під час майже щоденних російських ракетних атак.

Раніше міністр освіти і науки України Оксен Лісовий повідомив, що у вересні 2024 року 11-класники отримають нові підручники з історії, в яких будуть викладені події в Україні після 24 лютого 2022 року.