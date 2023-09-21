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Україна

Усе про війну з Росією: Міносвіти випустить нові підручники з історії України

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Фото: rodkom.com.ua | Підручники з історії України (ілюстративне фото)

Наступного навчального року старшокласники вивчатимуть історію України за новими підручниками, який спеціально доповнять розділом про війну з РФ.

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У вересні 2024 року 11-класники отримають підручники з історії, у яких буде викладено події в Україні після 24 лютого 2022 року. Навчальні матеріали про повномасштабне російське вторгнення на територію України для викладачів будуть доступні вже в жовтні цього року. Вчителі також отримають друковані методички "Як говорити про війну з учнями", у яких містяться рекомендації щодо спілкування зі школярами різного віку. Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий повідомив про це в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Міністр освіти також розповів, що питання обізнаності учнів і вчителів про війну містить у собі три послідовні кроки:

  1. Визначення історичних подій, які потрібно висвітлювати, і надання вчителям методичних матеріалів про те, як це робити.
  2. Видання нових підручників, до яких буде додано розділ про війну Росії проти України.
  3. Новий підхід до викладання історії в школах, що передбачає зміну принципів проведення уроків.

Новий підхід до вивчення історії

За словами міністра освіти, на уроках історії недостатньо просто перераховувати дати і події. Вчителі повинні прагнути донести підростаючому поколінню складність прийнятих історичних рішень і важливість осмислення минулого через розуміння причин подій, що відбувалися.

"Це має бути наративне викладання, осмислене сприйняття історії учнями, воно має спонукати до осмислення історичних подій та вчинків історичних особистостей",наголосив Оксен Лісовий.

Глава Міносвіти сказав, що хотів би повністю переписати підручники з історії України та переглянути підхід у викладанні. Для здійснення цього амбітного плану буде потрібна ретельна експертиза і перепідготовка педагогічного складу. В умовах війни, що триває, на це немає часу і ресурсів. Тому поки що готується тільки видання методичних посібників для вчителів і підручників із доповненнями про війну.

Нагадаємо, у поточному навчальному році, який триватиме до 28 червня 2024 року, у шкільній програмі з'явився новий предмет "Захист України".

Також Фокус писав про те, що українські чиновники спробували адаптувати шкільну освіту до умов воєнного часу.