Усе про війну з Росією: Міносвіти випустить нові підручники з історії України

Наступного навчального року старшокласники вивчатимуть історію України за новими підручниками, який спеціально доповнять розділом про війну з РФ.

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У вересні 2024 року 11-класники отримають підручники з історії, у яких буде викладено події в Україні після 24 лютого 2022 року. Навчальні матеріали про повномасштабне російське вторгнення на територію України для викладачів будуть доступні вже в жовтні цього року. Вчителі також отримають друковані методички "Як говорити про війну з учнями", у яких містяться рекомендації щодо спілкування зі школярами різного віку. Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий повідомив про це в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Міністр освіти також розповів, що питання обізнаності учнів і вчителів про війну містить у собі три послідовні кроки:

Визначення історичних подій, які потрібно висвітлювати, і надання вчителям методичних матеріалів про те, як це робити. Видання нових підручників, до яких буде додано розділ про війну Росії проти України. Новий підхід до викладання історії в школах, що передбачає зміну принципів проведення уроків.

Новий підхід до вивчення історії

За словами міністра освіти, на уроках історії недостатньо просто перераховувати дати і події. Вчителі повинні прагнути донести підростаючому поколінню складність прийнятих історичних рішень і важливість осмислення минулого через розуміння причин подій, що відбувалися.

"Це має бути наративне викладання, осмислене сприйняття історії учнями, воно має спонукати до осмислення історичних подій та вчинків історичних особистостей", — наголосив Оксен Лісовий.

Глава Міносвіти сказав, що хотів би повністю переписати підручники з історії України та переглянути підхід у викладанні. Для здійснення цього амбітного плану буде потрібна ретельна експертиза і перепідготовка педагогічного складу. В умовах війни, що триває, на це немає часу і ресурсів. Тому поки що готується тільки видання методичних посібників для вчителів і підручників із доповненнями про війну.

Нагадаємо, у поточному навчальному році, який триватиме до 28 червня 2024 року, у шкільній програмі з'явився новий предмет "Захист України".

Також Фокус писав про те, що українські чиновники спробували адаптувати шкільну освіту до умов воєнного часу.