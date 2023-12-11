Населення України через 10 років: яка цифра може стати критичною, — учений-демограф

На думку вченого-демографа Олексія Позняка, українські біженці можуть почати повертатися додому за умови ефективної міграційної політики.

Населення України до 2035 року може становити близько 30 мільйонів осіб. Таку цифру озвучив в інтерв'ю "РБК-Україна" завідувач сектора міграційних досліджень Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи Олексій Позняк.

При цьому він попередив, що умовою такого рівня має бути ефективна міграційна політика, яка допоможе більш-менш стабілізувати цей показник.

І додав, що насправді така цифра є "нормальною", оскільки це ще той рівень, коли освоєння та обслуговування українських територій можна буде підтримувати на достатньому рівні.

"Тим паче, що в нас частина прикордонних із державою-агресором територій залишатиметься все одно неспокійними і не сильно населеними", — пояснив учений.

Однак Позняк зазначив, що критичною цифрою для України може стати рівень населення у 20 мільйонів осіб.

Міграційні процеси в Україні

На запитання, чи з'явилися нові тренди в міграційних процесах в Україні, демограф не підтвердив це припущення журналістів. Ймовірніше, за його словами, слід говорити про поїздки в різних напрямках, але не про повернення українців на батьківщину. З-поміж тих, хто повернувся, це переважно кияни, а частка тих, хто має намір повернутися, неухильно знижується, підкреслив Позняк.

"Нині здебільшого контингент зовнішніх мігрантів стабілізувався. Якщо не брати до уваги людей, які вимушені виїхати або виїхали за бажанням до країни-агресора, то в ЄС і Північній Америці майже 5 мільйонів наших громадян. Я думаю, що справжня цифра ближча до європейської статистики, аніж до розрахунків на основі даних Держприкордонслужби щодо кількості перетину кордону, згідно з якими різниця між кількістю виїздів і в'їздів становить 1,8 мільйона", — зауважив науковець.

При цьому демограф говорить про те, що рівень привабливості України для зовнішніх мігрантів залежатиме і від закінчення війни, і від ситуації з іноземними інвестиціями. Тому, на думку Позняка, сподіватися на масовість мігрантів ззовні, які допоможуть відновити економіку України, не варто.

"Винятком можуть бути люди, які приїдуть за затребуваними спеціальностями і яким запропонують великі гроші. Можуть приїхати ті, хто вже всього домігся певних успіхів у професії вдома і готовий змінити обстановку, поділитися досвідом. Це може бути певна соціальна місія", — уточнив учений.

Щодо внутрішньої міграції, то Позняк звернув увагу на те, що зараз люди вважають за краще переїжджати в центральні райони країни, і саме тут формуватиметься новий промисловий центр України.

Нагадаємо, що кількість українців зі статусом тимчасового захисту в Євросоюзі зросла до 4,24 мільйона осіб. Про це свідчать дані статистичної організації Європейської Комісії.

Фокус уже писав, що перед українцями за кордоном, зокрема в Європі, куди вони втекли від повномасштабної війни, постала жорстока дилема: повертатися додому чи залишатися.