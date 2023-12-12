Азбука Морзе і поштові голуби: мережі вибухнули мемами щодо ситуації з Київстаром (фото)

Відсутність мобільного зв'язку від головного оператора зранку, 12 грудня, стала неприємністю для багатьох громадян.

Хакерська атака на "Київстар" залишила без інтернету та мобільного зв'язку його абонентів. Але попри серйозність ситуації українці не втрачають оптимізму і гумору, а меми і фотожаби стосовно цього не змусили на себе довго чекати. Фокус зібрав найвлучніші і найкумедніші з них для своїх читачів.

Відсутність мобільного зв'язку у головного оператора зранку, 12 грудня, стала неприємністю для багатьох громадян.

Пожартували користувачі мережі з того, що "Київстар" могли знешкодити Повітряні сили ЗСУ. У мемі використали картинку зведення від ПС щодо роботи ППО.

Не забули українці і п'ятого президента Петра Порошенка та використали його відоме фото з ножем, яке пасує до багатьох ситуацій і часто фігурує у мемах.

Згадали в мемах також і з головних конкурентів "Київстару" Vodafone і Lifecell, до яких сьогодні "мігрували" більшість абонентів.

Крім цього в мережі з'явилися жарти щодо тих, у кого працює "Київстар".

Також вигадливі українці навіть склали молитву за зв'язок від "Київстар".

Ну і про всяк випадок українцям нагадали, що не все пропало, і існує такий засіб спілкування, як азбука Морзе, яка може стати заміною мобільного зв'язку.

Нагадаємо, що зранку 12 грудня у мобільного оператора Kyivstar стався масштабний збій у роботі. Про збій у роботі повідомляють мешканці різних областей України. Користувачі пишуть, що не можуть перевірити стан рахунку, здійснити дзвінок, або ж надіслати повідомлення.

Причиною масштабного збою у роботі мобільного оператора "Київстар" в Україні 12 листопада 2023 року стала атака хакерів на ядро мережі.

Збій у роботі мобільного оператора "Київстар" 12 грудня позначиться на роботі деяких терміналів і банкоматів "ПриватБанку", але на роботу всієї мережі пристроїв не вплине.