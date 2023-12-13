Надбавки до пенсії від 200 до 600 грн: хто з українців має право на доплати

Українці, старші 80-річного віку, можуть отримати надбавку до пенсії майже 600 грн. Людина, яка у пенсійному віці має неповнолітніх дітей, отримуватиме по 150 грн на кожну дитину.

Деякі категорії українських пенсіонерів мають право на додаткові виплати і надбавки. Розмір цих виплат вираховується залежно від низки чинників. Люди можуть отримувати від 150 до 570 грн щомісяця. Про деталі пенсійних нарахувань розповіли на порталі NV.

Громадяни України пенсійного віку можуть отримувати пенсійні виплати, менші за 10 340 грн, ідеться у статті. У такому випадку, залежно від віку, вони можуть отримати додаткові виплати.

Повний перелік надбавок та підвищень до пенсії наводиться на сайті Пенсійного фонду України (ПФУ). У переліку — серед інших, учасники бойових дій, діти війни, постраждалі від репресій, родичі загиблих годувальників, особи, які доглядають за людьми з інвалідністю тощо.

Пенсії в Україні — доплата за віком

10 340 грн. — це розмір середньої пенсії, який використовують для обчислення пенсії з 2020 року. Якщо людина отримує виплати меншого розміру, то має право на доплату: кошти виплачуватимуться щомісяця.

Розмір доплати до пенсії залежить від віку:

70-75 років — 300 грн;

75-80 років — 456 грн;

старше 80 років — 570 грн.

Надбавки на дітей — кому виплачують

Пенсіонери можуть отримати додаткові виплати на дітей у тому випадку, якщо цим дітям ще немає 18 років. Розмір виплат — по 150 грн за кожного неповнолітнього.

Також на порталі вказують, що право на виплати на дітей мають громадяни, які отримують пенсію за віком, за вислугу років або за інвалідністю, призначені відповідно до двох Законів України: "Про пенсійне забезпечення" та "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Щоб отримати надбавку на дітей, потрібно звернутись до Пенсійного фонду. При цьому необхідно надати наступний перелік документів:

заява до відповідного відділення ПФ;

документи, які показують вік неповнолітнього, та родинні стосунки з пенсіонером.

Надбавка за надстаж — хто отримує та як розрахувати

Надбавку за надстаж можуть отримати громадяни, які працювали довше, ніж необхідно для виходу на пенсію за віком: для чоловіків — понад 35 років, для жінок — понад 30 років.

Розмір надбавки — по 1% від пенсії (з деякими обмеженнями) за кожен надлишковий рік роботи. Обмеження полягає у тому, що розмір 1% не може бути більшим за 1% від прожиткового мінімуму для непрацездатних, який становить 2093 грн — тобто, не більше 20,9 грн за кожен додатковий рік.

Наприклад, жінка має страховий стаж — 40 років, тобто працювала на 10 років більше, ніж встановлено законодавством для пенсії за віком. Тоді розмір її надбавки — 209 грн.

Додаткові виплати донорам

Люди, які були є почесними донорами, можуть отримати додаткові кошти відповідно до Закону України "Про безпеку та якість донорської крові та компонентів крові". Розмір виплати за донорство пенсіонеру — 258,90 грн (у 2023 році).

Почесний донор — це людина, яка безплатно здала 40 доз крові або 60 доз плазми крові, вказано у законі.

Додаткові виплати за донорство можуть змінюватись, вказали на порталі NV. Вони залежать від розміру прожиткового мінімуму: якщо він зростатиме, то зростатиме і виплата пенсіонерам-почесним донорам.

Нагадуємо, 12 грудня Конституційний Суд України вирішив перевірити законність обмеження у нарахуванні максимальних пенсій. Між тим експерти оцінили, чи може зрости пенсійний вік залежно від нових вимог МВФ.