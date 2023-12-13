"Плану Б немає": Зеленський заявив про необхідність підтримки Заходу для перемоги

За словами президента, Україна не може виграти війну проти РФ без продовження підтримки партнерів.

Під час свого візиту до Норвегії президент Володимир Зеленський сказав, що Україна має лише один план та для перемоги потребує підтримки західних партнерів. Про це він заявив під час пресконференції в Осло, пише VG.

Журналісти запиталися у Зеленського, чи зможе Україна виграти війну без підтримки США та ЄС. На це він відповів, що без допомоги партнерів Україна не виграє цю війну, однак програти її теж не можна.

"У нас тільки один план, плану Б немає", — сказав президент України.

Також його запиталися, чи розпочне Євросоюз переговори про членство України після саміту. Зеленський наголосив на важливості цих переговорів, однак зазначив, що Угорщина поки що це блокує.

Візит Зеленського до Норвегії

У середу 13 грудня президент Володимир Зеленський прибув до столиці Норвегії Ослом. Він планує відвідати саміт Північних країн.

Також зазначалося, що Зеленський проведе зустрічі із прем’єр-міністром Норвегії Гаром Стере. На них планувалося обговорити співпрацю у сфері оборони та безпеки.

Власне, як повідомляють на сайті норвезького уряду, Стере пообіцяв й надалі підтримувати боротьбу України за свободу. Зокрема, йдеться про більше засобів ППО та понад 3 мільярди норвезьких крон на цивільну підтримку.

Допомога Україні

До кінця року Україна може не отримати допомогу від США. Причиною цьому є блокування пакета у Сенаті Сполучених Штатів Америки.

За словами першої леді Олени Зеленської, припинення допомоги від партнерів викликає занепокоєння, адже це може спровокувати "смертельну небезпеку".

Тим часом у Британії заявили, що ЄС потрібно збільшити фінансування оборони, адже США не завжди зможуть допомагати.

Також 11 грудня у Швеції наголосили, що нададуть Україні нову фінансову допомогу у розмірі 1,4 мільярда крон, які спрямовуватимуться на підтримку населення в опалювальний період.