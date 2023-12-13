Підтоплення метро в Києві: у генпрокуратурі показали стан тунелів (фото)

Фахівці судово-експертної установи провели огляд перегінного тунелю між станціями "Деміївська" — "Либідська" і вказали на необхідність детального аналізу проєктної, будівельної та іншої документації, пов'язаної з метрополітеном.

В Офісі Генерального прокурора показали підтоплені тунелі Київського метрополітену. Відповідні знімки опублікувала пресслужба відомства у Facebook 13 грудня.

Повідомляється, що правоохоронці та фахівці судово-експертної установи провели огляд перегінного тунелю між станціями метро "Деміївська" — "Либідська" КП "Київський метрополітен". Експерти зробили заміри тріщин у тунельних спорудах і склепіннях.

Фахівці вказали на необхідність детального аналізу проєктної, будівельної, виконавчої та іншої документації та геодезії з лабораторними дослідженнями води і ґрунту.

Як зазначають у Генпрокуратурі, у зв'язку з підтопленням метро розпочато кримінальне провадження за фактом службової недбалості. Розслідування проводиться під процесуальним керівництвом Подільської окружної прокуратури.

Крім того, правоохоронці проводять обшуки в офісних приміщеннях Департаменту транспортної інфраструктури КМДА, КП "Київський метрополітен" і проєктної організації, яка здійснювала проєкт зазначених перегінних тунелів.

Підтоплений тунель столичного метро Фото: Офіс генпрокурора Підтоплений тунель столичного метро Фото: Офіс генпрокурора Підтоплений тунель столичного метро Фото: Офіс генпрокурора

Ситуація в метро: що відомо

Нагадаємо, 8 грудня Київська міська військова адміністрація повідомила, що у столиці зупинили рух поїздів у метро між станціями "Теремки" та "Деміївська". Громадська ініціатива "Пасажири Києва" тим часом повідомила, що між станціями сталася розгерметизація тунелю і вода пішла на колії.

Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький 9 грудня заявив, що у столичному метро тимчасово змінять організацію дорожнього руху на Либідській площі у зв'язку з ремонтом тунелю на ділянці станцій метро "Деміївська" — "Теремки".

Директор департаменту транспортної інфраструктури Київської міської державної адміністрації Руслан Кандибор 11 грудня заявив, що в Києві планують упровадження човникового руху "синьою" лінією метро Оболонсько-Теремківської в тестовому режимі.