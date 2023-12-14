Не надзвичайна ситуація: перші тріщини на станціях метро Києва помітили 12 років тому, – КМДА

За словами директора департаменту КМДА Руслана Кандибора, із ситуацією, що виникла на ділянці "Деміївська" – "Теремки", можна буде впоратися за пів року.

Директор департаменту транспортної інфраструктури Київської міської державної адміністрації Руслан Кандибор зауважив, що ситуацію з київським метро не можна вважати надзвичайною. Про це він заявив в інтерв’ю виданню NV.

Проте чиновник визнав, що й на інших станціях є проблеми, які потрібно пропрацьовувати. При цьому Кандибор нічого більше не уточнив, але сказав, що про проблеми на цій ділянці метро було відомо ще з 2011 року, тобто практично з моменту здачі станції в експлуатацію.

За словами директора департаменту КМДА, метро у Києві працює у штатному режимі, а із ситуацією, що виникла на ділянці "Деміївська" – "Теремки", можна буде впоратися за пів року.

Кандибор підкреслив, що попередні висновки щодо кріплень тунелю зсередини від фахівців Науково-дослідного інституту будівельних конструкцій вони вже отримали.

"Ми зараз проводимо певні консультації з багатьма іншими ліцензованими структурами, які можуть нам дати об'єктивний проєкт, об'єктивний інженерний висновок, що робити ззовні", — констатував директор департаменту.

Дії правоохоронців і прокуратури

Водночас Нацполіція 13 грудня прийшла з обшуками до структурних підрозділів КМВА, КП "Київський метрополітен", "Метробуд". За інформацією МВС України, правоохоронці шукають винних у тому транспортному колапсі, що стався. Слідчі дії проводять в рамках кримінального провадження за кваліфікацією "Службова недбалість" (ч. 2 ст. 367 КК України).

"Слідство має перевірити наявність прорахунків на етапах проєктування, будівництва та експлуатації підземки. А також встановити відповідальних осіб, через дії або бездіяльність яких трапилися розгерметизація та затоплення тунелю метрополітену", — повідомили в МВС України.

Напередодні Київська прокуратура уже побувала в тунелях метро. За її повідомленням, разом із відповідними фахівцями там оглянули та заміряли тріщини. Працюють і геодезисти — вони повинні ретельно дослідити причини підтоплення київської підземки на синій гілці, яка пересікає заплаву річки Либідь, тож будувати метро там мали з урахуванням усіх загроз.

"За результатами огляду експертами здійснені відповідні обміри тріщин у тунельних спорудах та склепінь тощо. Також експертами констатовано необхідність детального аналізу проєктної, будівельної, виконавчої та іншої документації та геодезії з лабораторними дослідженнями води та ґрунту", — підкреслено у повідомленні.

Нагадаємо, від 8 грудня в столиці України припинила працювати частина станцій синьої гілки метро — від "Либідської" до "Теремків". У метрополітені розгерметизувався тунель.

Крім того, у київській мерії заявили, що винними у підтоплені метро є експрезидент Віктор Янукович та колишній прем’єр-міністра Микола Азаров. Зокрема, саме вони відкривали станції 10 років назад.