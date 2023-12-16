Витратили майже 360 тисяч: в Одесі затримали чоловіків, які знайшли банківську картку (фото)

Чоловік знайшов банківську картку з безконтактною оплатою. Разом з приятелем вони придбали техніки майже на 360 тисяч гривень, зокрема ігрові консолі, смартфони, телевізор та павербанки.

В Одесі троє місцевих чоловіків знайшли банківську картку. Вони вирішили накупити на гроші з неї техніки на 358 тисяч гривень. Про це повідомляє пресслужба Національної поліції.

Правоохоронці затримали трьох місцевих мешканців. Один з них обікрав свою знайому. Двоє інших накупили техніки на 358 тисяч гривень з банківської картки, яку знайшов один з них.

Зазначається, що правопорушник знайшов картку на проспекті Небесної сотні. Вона мала безконтактну технологію проведення платежів. Чоловік не звернувся до правоохоронців, а показав знахідку другу. Разом вони вирішили витрачати кошти й придбали телефони, приставки, павербанки, телевізор, ювелірні вироби та побутову техніку.

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Побутову техніку два приятелі розділили між собою. Прикраси віднесли до ломбарду, а вторговані кошти поклали собі в кишеню. За два дні правопорушники витратили 358 000 гривень. Правоохоронці змогли встановити їх й вилучили у одеситів придбану техніку та кілька тисяч гривень.

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Всім трьом мешканцям Одеси кваліфікували злочин як привласнення офіційного документа, вчиненого з корисливих мотивів — частина 4 статті 185 та частина 1 статті 357 Кримінального кодексу Україну. Чоловікам погрожує до 8 років позбавлення волі.

Перший чоловік, який обікрав знайому, вкрав у неї дві пари золотих сережок, перстень та ланцюжок з кулоном. Жінка прихистила приятеля у себе вдома, а він вкрав речі, коли її не було вдома. Потерпіла звернулась до правоохоронців. Чоловіка затримали, але він встиг все продати, окрім ланцюжка. Поліцейські змогли встановити місце збуту речей й вживають заходів, щоб повернути прикраси потерпілій. Матеріальні збитки сягнули майже 60 тисяч гривень.

Ланцюжок жінці вже вдалося повернути Фото: Національна поліція Одеської області

Нагадаємо, 12 грудня поліцейські затримали зловмисника на прізвисько "Путін". Він підпалював чужі квартири "на замовлення".

У серпні київські правоохоронці затримали чоловіка, який підпалив 12 автомобілів військових.