У Києві над тунелем станції "Деміївська" почали просідати торгові павільйони, — соцмережі (фото)

Жителі району опублікували знімки, зроблені біля колишнього Деміївського ринку, на яких видно, що торгові павільйони просідають. Судячи з усього, становище погіршується.

У Києві над тунелем метро в районі станції "Деміївська" почали просідати торгові павільйони. Про це повідомляють на сторінці жителів Голосіївського району у Facebook.

Станція "Деміївська", почали просідати торгові павільйони

"Над тунелем метро біля колишнього Деміївського ринку вже почали просідати під землю торгові павільйони. Судячи з усього, ситуація погіршується", — наголошується в публікації.

Станція "Деміївська", почали просідати торгові павільйони

Автори посту сподіваються, що все ж таки не постраждає дорога, яка проходить поруч.

Станція "Деміївська", почали просідати торгові павільйони

Нагадаємо, 8 грудня колії станції метро "Деміївська" підтопило через розгерметизацію. У генпрокуратурі показали стан тунелів. Правоохоронці спільно з фахівцями судово-експертної установи оглянули перегінний тунель між станціями "Деміївська" та "Либідська". Були зроблені заміри тріщин.

Раніше повідомлялося, що, за словами директора департаменту КМДА Руслана Кандибора, проблему на ділянці "Деміївська" — "Теремки" можна буде усунути за пів року.

Раніше стало відомо, що правоохоронці розслідують підтоплення метро в Києві. Планувалося оцінити дії посадових осіб КП "Київський метрополітен" і підрядних організацій, які займалися будівництвом перегінних тунелів між станціями "Деміївська" і "Либідська".