Найбезпечніші регіони України: опубліковано перший рейтинг місцевого благополуччя

За результатами рейтингу, Київ виявився єдиним регіоном в Україні, де значення Індексу економічних можливостей було позитивним — 0.3.

Дослідницька лабораторія Rating Lab опублікувала перший рейтинг регіонів України за Індексом місцевого благополуччя (ІМБ/LWBI — Local Well-Being Index). Про це повідомляється на офіційному сайті лабораторії.

Індекс побудовано на опитуванні українців за 22-ма показниками, які за результатами факторного аналізу були об’єднані в п’ять складових Індексу місцевого благополуччя:

емоційне сприйняття свого населеного пункту — сила, краса, жвавість, цікавість, прогресивність, унікальність свого міста/села;

рівень цивільної безпеки — безпека дітей, пішоходів, безпечність у темну пору доби, екологія;

рівень освіти й медицини — оцінка дошкільних і шкільних закладів, медичних послуг;

упорядкованість населеного пункту — архітектура, чистота, розвинутість культурного життя, зон відпочинку, громадського транспорту, якість доріг;

економічні можливості — легкість пошуку роботи, ведення бізнесу, розміри доходів у населеному пункті

Результати регіонів

Очікуване перше місце серед областей країни посідає столиця з 0,9 бала за шкалою від -3 до +3.

Далі області рангуються так:

Львівська — 0,4;

Івано-Франківська — 0,3;

Харківська — 0,3;

Одеська — 0,3;

Волинська — 0,3;

Київська — 0,2;

Хмельницька — 0,2.

Водночас у низці регіонів виявилися від’ємні значення індексу на рівні від -0,2 до -0,3. Це — Житомирська, Полтавська, Кіровоградська та Сумська області. Проте є й найгірші показники, які отримали Запорізька (-0,5), Миколаївська (-0,5) та Херсонська (-1,0) області.

Емоційне сприйняття vs економічні можливості

Дослідники виокремили емоційний показник, оскільки в загальному аналізі він отримав найкращі оцінки (0,7), а найгірші отримали економічні можливості (-0,9). Як зазначили дослідники, емоційне сприйняття — єдиний індекс, де жодна область не отримала від’ємне значення.

Рівень цивільної безпеки в середньому по країні оцінили на 0,3 бала, медицини й освіти — на 0,2, а впорядкованості — на 0,1.

За результатами кластерного аналізу респонденти були розподілені на чотири групи: "оптимісти" (24%), "помірні оптимісти" (30%), "помірні песимісти" (24%) й "песимісти" (22%). За основу розподілу бути взяті такі критерії: оцінка стану справ в Україні, області, населеному пункті; оцінка змін у власному житті; оцінка очікуваних змін у найближчому майбутньому.

Відносно більше "оптимістів" виявилося в Києві (68%), Івано-Франківській (63%), Львівській (62%), Хмельницькій (61%) і Київській (60%) областях. Тоді як найменше "оптимістів" мешкає в прифронтових Херсонській (27%) і Запорізькій (31%) областях.

На цьому тлі помітно вирізняються Харківська область, де рівень оптимізму (54%) вищий, ніж у сусідній Сумській (41%), а також Дніпропетровська, де рівень оптимізму (51%) вищий, ніж у сусідніх Миколаївській (46%) і Полтавській (45%) областях.

А от у частині безпеки першість посіли західні області, серед яких: Івано-Франківська (0,9), Волинська (0,8), Львівська (0,8), Тернопільська (0,7). Тут Київ зайняв лише 13-е місце з показником 0.4, а антилідерами очікувано стали Херсонська (-1,3), Запорізька (-0,8), Дніпропетровська (-0,3) і Миколаївська (-0,2) області.

Як найвищий рівень освіти й медицини оцінили в Києві (0,9), Чернівецькій (0,6), Івано-Франківській (0,6), Волинській (0,5), Одеській (0,4), Львівській (0,4), Хмельницькій (0,4) і Рівненській (0,4) областях.

Найгірші оцінки отримали Херсонська (-0,9), Миколаївська (-0,4) та Запорізька (-0,3) області, де оцінки мають від’ємні значення, що, на жаль, теж очікувано після часткової деокупації.

Щодо економічних можливостей, то Київ виявився єдиним регіоном, де значення Індексу економічних можливостей позитивне (0,3), тоді як у решти 22 регіонів — від’ємне. Після столиці відносно кращі оцінки за рівнем економічних можливостей мають Київська (-0,5), Львівська (-0,6), Харківська (-0,7), Одеська (-0,7) та Дніпропетровська (-0,8) області.

Як проходило опитування

Для формування рейтингу опитали 8572 респондентів віком від 18 років і старше у 22-х областях і Києві, які мають доступ до інтернету й користуються смартфоном (понад 80% дорослого населення). Опитування проводили з 22 листопада по 2 грудня 2023 року через месенджери та соцмережі.

Нагадаємо, що через санкції, які послабили курс рубля, столиця РФ і ще один російський мегаполіс Санкт-Петербург стрімко впали в рейтингу найдорожчих міст світу.