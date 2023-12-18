Критика влади зростає: у КМІС показали рівень довіри до президента, Ради та уряду

Соціологи зазначають, що більшість громадян, як і раніше, довіряють президенту, армії та СБУ. При цьому зростає недовіра до різних органів влади.

Соціологи відзначають збільшення критичного ставлення до української влади. Довіра до президента трохи знизилася, але залишається на позитивному рівні. Про це свідчать дані опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

Довіра до Верховної Ради, уряду та президента

За результатами опитування, за останній рік частка довіри до Верховної Ради скоротилася з 35% до 15%, а недовіри зросла з 34% до 61%. Довіра до уряду знизилася з 52% до 26%, а недовіра збільшилася з 19% до 44%.

Довіра до президента також зменшилася. Наразі 62% довіряють президенту, а 18% не довіряють. У грудні 2022 року 84% довіряли президенту, а 5% — ні. Таким чином, якщо раніше баланс довіри-недовіри президенту становив +80%, то зараз він становить +42%.

"Тобто, з одного боку, бачимо суттєве зниження, але, з іншого боку, він залишається однозначно позитивним зі значною перевагою тих, хто довіряє президенту, порівняно з тими, хто йому не довіряє", — ідеться в матеріалі соціологів.

Довіра до військових і головнокомандувача ЗСУ Залужного

Збройні сили України залишаються інститутом, якому в суспільстві довіряють найбільше — 96% українців. Крім того, 88% опитаних громадян висловили довіру до головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного (4% не довіряють).

Соціологи звернули увагу на взаємозв'язок довіри до президента і головнокомандувача ЗСУ. Більшість українців (59%) одночасно довіряють і президенту, і Залужному. Тільки 14% довіряють Залужному, але не президенту, і 1% — президенту, але не Залужному.

Довіра до інших органів

Довіра до Служби безпеки України трохи знизилася, проте більшість громадян (58%), як і раніше, довіряють їй, а 16% — ні (у грудні 2022 року довіра становила 63%, а недовіра — 9%). Однак довіра до поліції впала істотніше: з 58% до 41%, недовіра зросла з 14% до 29%.

Довіра до судів і прокурорів залишається критично низькою і значно погіршилася за останній рік: лише 12% громадян довіряють судам, 9% — прокурорам. Недовіра до них становить 61% і 64% відповідно.

В Україні зберігається високий рівень довіри до волонтерів: 84% їм довіряють, і лише 3% не довіряють (дані майже ідентичні грудню 2022 року).

Слід зазначити значне зниження довіри до українських ЗМІ: з 57% до 29% громадян довіряють їм (недовіра зросла з 14% до 40%). Також довіра до Церкви продовжує падати: з 51% до 38% (з грудня 2022 року).

Заступник директора КМІС, Антон Грушецький, вважає, що збільшення критики та падіння довіри до влади є наслідком невиконаних очікувань громадян і претензій до ефективності та прозорості діяльності. На його думку, зараз критика влади не переходить у вимогу проведення виборів (зараз більшість проти виборів), а також більшість українців довіряють президенту. Це важливо для підтримання стабільності державних інституцій та складних переговорів із західними партнерами.

За словами Грушецького, важливо, що 59% громадян довіряють як президенту, так і головнокомандувачу ЗСУ Залужному.

"Українці вимагають єдності і тому дії окремих представників влади щодо спроб дискредитації Головнокомандувача викликають різке несприйняття в суспільстві. Українці не вірять у звинувачення, які можуть лунати на адресу В. Залужного (більше того, можна припускати, що такі звинувачення бумерангом негативно позначаються на самій владі)", — зазначив Грушевський.

Опитування проводили з 29 листопада до 9 грудня 2023 року серед 1031 респондента в усіх областях України, за винятком тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування був відсутній український мобільний зв'язок.

Нагадаємо, за даними КМІС, збільшується кількість українців, готових на територіальні поступки для досягнення миру. За останні пів року ця цифра зросла на 9 процентних пунктів.