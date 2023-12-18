"У зв'язку з фізичним зносом": у Києві можуть закрити ще одну ділянку метро

За словами заступника начальника столичного метро Дмитра Пінчука, ще одна зона Оболонсько-Теремківської лінії потребує капітального ремонту.

У Києві можуть закрити на ремонт ще одну ділянку метрополітену. Про це сказав заступник начальника КП "Київський метрополітен" Дмитро Пінчук у коментарі порталу "Телеграф" 18 грудня.

Повідомляється, що нові ремонтні роботи можуть стартувати на Оболонсько-Теремківській лінії. Йдеться про станції "Почайна" і "Тараса Шевченка".

"У зв'язку з фізичним зносом і необхідністю поліпшення експлуатаційних характеристик потребує проведення планового капітального ремонту ділянка тунелів по I-му головному шляху "Почайна" і "Тараса Шевченка", — заявив Пінчук.

За словами заступника голови метрополітену, підприємство вже здійснює закупівлю проєктних робіт.

Станції "Почайна" і "Тараса Шевченка" потребують капітального ремонту Фото: Телеграф Станції "Почайна" і "Тараса Шевченка" потребують капітального ремонту Фото: Телеграф

Пінчук підкреслив, що безпеку руху поїздів і безпечне перевезення пасажирів забезпечено, а за згаданою ділянкою столичної підземки ведеться спостереження.

Нагадаємо, 8 грудня Київська міська військова адміністрація повідомила, що у столиці з міркувань безпеки зупинили рух поїздів у метро між станціями "Теремки" та "Деміївська". Громадська ініціатива "Пасажири Києва" зазначила, що на цій ділянці сталася розгерметизація тунелю і вода пішла на колії.

Директор КП "Київський метрополітен" Віктор Брагінський 14 грудня також додав, що деякі станції столичного метро "потребують особливої уваги". За його словами, відрізок від станції "Тараса Шевченка" до станції "Почайна" має "певні особливості".