"Чергова хвиля брехні": у КМДА спростували чутки про зупинку "червоної" гілки метро

За словами директора Департаменту транспортної інфраструктури Руслана Кандибора, роботи з посилення опор мосту не вплинуть на функціонування "червоної" гілки столичного метрополітену.

У Київській міській державній адміністрації (КМДА) прокоментували повідомлення про нібито припинення роботи "червоної" гілки Київського метрополітену у зв'язку з ремонтом моста метро. Відповідна публікація з'явилася в Telegram-каналі КМДА 19 грудня.

Повідомляється, що у 2024 році дійсно планують провести роботи з посилення опор мосту. Наразі триває розробка проєктної документації.

При цьому в КМДА наголосили, що згадані заходи не позначаться на роботі столичної підземки. За інформацією відомства, "червона" гілка метро працюватиме у штатному режимі. В адміністрації закликали не вірити даним з анонімних Telegram-каналів.

"Мережею поширюється чергова хвиля брехні, яку медіа поширюють, не розібравшись", — зазначили в КМДА.

Нагадаємо, 18 грудня заступник начальника КП "Київський метрополітен" Дмитро Пінчук заявив, що на Оболонсько-Теремківській лінії метро можуть стартувати нові ремонтні роботи. За його словами, у такому разі можливе припинення функціонування станцій "Почайна" і "Тараса Шевченка".

Раніше, 8 грудня, у Києві з міркувань безпеки зупинили рух поїздів у метро між станціями "Теремки" і "Деміївська". Причиною стала розгерметизація тунелю і подальше підтоплення станцій.