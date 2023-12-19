"Не можу грати з графіком": Зеленський прокоментував свій візит до Ізраїлю, що не відбувся

За словами українського президента, він був готовий від самого початку підтримати Єрусалим і особисто приїхати на територію іншої воюючої країни. Такий самий сигнал він передавав іншим світовим лідерам.

Російська Федерація має пряме вiдношення до війни, яка триває на Близькому Сході. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час підсумкової пресконференції з журналістами 19 грудня.

За його словами, конфлікт на Близькому Сході, як і будь-яка інша трагедія на європейському континенті має свій вплив на надання допомоги для України. За більшістю цих подій стоять представники Кремля.

"Розфокусування уваги не нова інформація: розфокус допомоги світу, розфокус консолідації навколо України, розфокус підтримки України на міжнародних майданчиках. Усе це комплексно і погано впливає на стійкість України. На нашу допомогу. Ми знаємо, що це трагедія і виклик, але ми маємо розуміти, що в нас повномасштабна війна. Там трагедія і мої співчуття всім загиблим, але Росія досягла тут успіху і це потрібно визнати. Вони не досягли успіхів на полі бою, але вони досягли на полі дипломатичному", — каже Володимир Зеленський.

Після цього деякі держави почали вагатися, кому спочатку необхідно допомогти — Києву чи Єрусалиму, продовжує глава держави. Одні продовжували стверджувати, що Україні необхідно більше допомоги, адже повномасштабна війна триває. Інші почали публічно заявляти, що Київ нібито вже стоїть на ногах, тому Ізраїлю допомога потрібніша. Усе це сильно впливає на надання підтримки з боку Заходу.

"Візит" Зеленського до Ізраїлю: деталі

Після 7 жовтня президент України заявив про необхідність світових лідерів об'єднатися навколо Ізраїлю та здійснити офіційний візит. Сам він також планував приїхати на Близький Схід, проте поїздка все ще не відбулася.

"Я був готовий із самого початку і це факт. Це був мій прямий сигнал колегам за кордоном. Напевно в них були інші пріоритети. Я не можу сильно гратися з графіком і пріоритетами своїми, тому що я керую державою, яка у війні", — прокоментував поїздку, що не відбулася, глава держави.

Нагадаємо, 19 грудня повідомлялося, що президент США Джо Байден підштовхує Ізраїль знизити інтенсивність бойових дій у Газі. Журналісти пишуть, що в Білому домі вважають захист палестинського цивільного населення в секторі моральним обов'язком і стратегічним імперативом Ізраїлю.