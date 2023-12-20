Смертельна ДТП з нацгвардійцем: судді Тандиру продовжили арешт

За інформацією медіа, задовольнили клопотання прокурорів та представників сторони потерпілих щодо накладення арешту на майно Тандира. Йдеться про земельну ділянку та кошти, що на його банківському рахунку.

Святошинський районний суд Києва продовжив запобіжний захід Олексію Тандиру, який на блокпосту в Києві на смерть збив нацгвардійця. Про це повідомляє "Суспільне".

За інформацією видання, Тандир перебуватиме під вартою без права на заставу до 17 лютого 2024 року.

Таким чином суд відмовив задовольнити клопотання сторони захисту щодо пом'якшення запобіжного заходу обвинуваченому.

Також, як зазначили журналісти, судді задовольнили клопотання прокурорів та представників сторони потерпілих щодо накладення арешту на майно Тандира.

"Йдеться про земельну ділянку та кошти, що на його банківському рахунку", — наголошують у повідомленні.

Представник сторони потерпілих Павло Теслюк розповів, що клопотання про арешт майна Святошинський райсуд мав розглянути ще 4 грудня. Але тоді адвокати Тандира не з'явилися на засідання.

Згодом стало відомо, що 6 грудня Тандир розлучився зі своєю дружиною. Через 6 днів нотаріально була завірена угода про розподіл майна, відповідно до якої квартира і місце для авто перейшли у власність його дружини.

Пізніше стало відомо, що 6 грудня Тандир розірвав шлюб із своєю дружиною. Через 6 днів була оформлена нотаріальна угода про розподіл майна, за якою квартира та місце для авто стали власністю його колишньої дружини.

"Такі дії, на нашу думку, були вчинені умисно, щоби вивести це майно з-під можливого подальшого стягнення в дохід компенсації потерпілого. Відповідно до закону, такий арешт, про який ми просили, може бути накладений на майно обвинуваченого. Про це обвинувачений знав і саме для цього вчинив ці дії. У зв'язку з цим рішенням суду арешт було накладено виключно на майно, а саме земельну ділянку, яка залишилася у власності Олексія Тандира", — пояснив Павло Теслюк.

Нагадаємо, 26 травня ДБР повідомило, що вночі суддя Олексій Тандир збив на смерть на блокпосту в Києві 23-річного нацгвардійця Вадима Бондаренка. Від перевірки на алкоголь на місці ДТП водій відмовився.

27 травня Вища рада правосуддя проголосувала за арешт як запобіжний захід для Тандира. Сам суддя під час засідання заперечував, що пив у ніч трагедії, але чітко пояснити, звідки в салоні його авто взялися пляшки з алкоголем, не зміг.

11 липня у ДБР заявили, що проведена експертиза підтвердила факт того, що суддя був напідпитку в момент скоєння ДТП.