На Одещині судитимуть правоохоронців, які обкрадали наркоділків, — ДБР (фото)

За інформацією слідства, до незаконної діяльності було залучено трьох діючих правоохоронців та одного експравоохоронця. За скоєне їм загрожує до 12 років ув'язнення.

В Одеській області троє правоохоронців забирали у наркоторговців гроші та не реєстрували щодо них кримінальне провадження. Про це повідомляють у Державному бюро розслідування.

До незаконної діяльності також був залучений колишній працівник поліції. Стосовно них вже завершили розслідування та направили справу до суду.

За інформацією слідства, підозрювані отримували від керівника поштового відділення інформацію про людей, які імовірно могли отримувати через пошту наркотичні засоби. Коли людина забирала свою посилку, на виході її зустрічали поліцейські.

Фото: державне бюро розслідувань

Повідомляється, що зловмисники залякували потерпілих притягненням до відповідальності за зберігання і збут наркотиків. Втім вони пропонували альтернативу – заплатити до 10 тисяч доларів за уникнення відповідальності.

У ДБР кажуть, що жертвами імовірних зловмисників також були люди, які отримували у поштових відправленням не наркотики, а електронні сигарети. Слідство вияснило, що деколи правоохоронці йшли із потерпілими до їхніх домівок, де проводили незаконні обшуки та забирали знайдені гроші.

Фото: державне бюро розслідувань

В одному з таких випадків вони отримали від потерпілого 10 тисяч доларів за непритягнення до відповідальності та під час "обшуків" викрали у нього 100 тисяч доларів.

Під час розслідування було встановлено п’ять випадків вимагання та викрадення грошей. Одного зі зловмисників, а саме колишнього правоохоронця, оголосили у міжнародний розшук. За вчинене їм загрожує до 12 років ув’язнення.

Нагадаємо, 6 грудня у ДБР повідомляли, що на Одещині п’яний працівник поліції зіткнувся з вантажівкою. Відомо, що пасажиру автівки ампутувало ноги, ще один пасажир отримав безліч переломів та садн.

Також раніше у Харківській області викрили поліцейських, які вибивали гроші у наркозалежних людей. За інформацією слідства, у деяких випадках потерпілих катували.