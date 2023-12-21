Хотів провчити: на Волині священник зв'язав та тримав у гаражі 6-класницю

Дівчинці було складно дихати через скотч, а її кривдник дістав гвинтівку та вдався до погроз. Пізніше настоятель храму пояснив свою поведінку "погано контрольованою злістю".

В Україні покарали настоятеля храму, який утримував в гаражі 6-класницю. Про це відомо з вироку Ковельського міськрайонного суду Волинської області від 18 грудня.

Уродженець села Плебанівка та священник у місті Ковель ввечері 8 червня помітив на території храму "порушницю". Школярка рвала з дерева черешню.

Чоловік підійшов до дитини, схопив її за руки та силоміць потягнув в гараж. Там він обмотав руки, тулуб та обличчя дівчинки скотчем. За даними суду, клейка стрічка ускладнювала дихання.

Священник прив’язав школярку до "металевої труби стелажа" та дістав зброю, погрожуючи "фізичною розправою". Так він утримував її в гаражі приблизно протягом 15 хвилин. Потім українець сам звільнив свою жертву та дозволив їй вийти з території храму.

На суді обвинувачений повністю визнав вину. Він пояснив свої дії "надмірною і погано контрольованою злістю", а також бажанням "налякати й провчити" дитину.

У вироку зазначено, що чоловік відшкодував завдану дівчинці шкоду та перепросив перед її батьками.

Під час обшуків гаража правоохоронці знайшли зброю, якою, ймовірно, і погрожував священник. Йдеться про пневматичну гвинтівку калібру 4,5 мм "Комета", яка належала "попередньому настоятелю".

Суд дійшов висновку, що інцидент "має здебільшого ситуативний характер" і чоловік не зміг правильно відреагувати на крадіжку черешні "через особливості свого стану і нервове виснаження".

"Однак, слід зазначити, що обвинувачений очевидно засуджує в собі цей вихід за межі адекватності й робить все для того, щоб виправити ситуацію, порозумівся, наприклад, з потерпілою стороною, що є дуже важливим", — наголосили у вироку.

Зрештою чоловіка визнали винним та засудили до ув’язнення на два роки. Проте його звільнили від покарання, призначивши іспитовий термін на один рік.

У місцевому медіа уточнювали, що обвинувачений — це настоятель парафії храму Святої Анни Римо-католицької церкви, а постраждала — це учениця шостого класу одного із ліцеїв. У вироку ця інформація, як і їхні імена, прихована.

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