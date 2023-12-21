Ушосте: ексглаву ВС Князєва суд залишив під вартою і зменшив суму застави (інфографіка)

За словами адвокатів Князєва, вони просили для підозрюваного пом'якшення запобіжного заходу, проте суд залишив його під вартою до 2 лютого.

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) 21 грудня знову, до 2 лютого 2024 року, залишив під вартою ексголову Верховного суду Всеволода Князєва. При цьому суму застави було знову зменшено — уже вшосте. Про це повідомляють у відеотрансляції судового засідання на YouTube-каналі Апеляційної палати ВАКС.

Спочатку сума застави для Князєва становила 107,3 мільйона гривень, а потім її зменшували шість разів:

у травні 2023 року — до 75 мільйонів гривень;

на початку вересня — до 55 мільйонів гривень;

наприкінці вересня — до 45 мільйонів гривень;

у середині жовтня — до 35 мільйонів гривень;

на початку грудня — до 27 мільйонів гривень;

21 грудня — до 20 мільйонів гривень.

Водночас адвокати просили для підозрюваного пом'якшення запобіжного заходу, який не буде пов'язаний із триманням Князєва під вартою. За словами адвокатів, це пов'язано зі станом здоров'я підозрюваного та його "зразковою поведінкою".

Справа Князєва — що відомо

Нагадаємо, 15 травня колишній голова Верховного суду Всеволод Князєв був спійманий на місці злочину — хабарем у розмірі 2,7 мільйона доларів. Як писали тоді ЗМІ, це зробило Князєва найбільш високопоставленим чиновником України, якого затримали на відкритій корупції.

Надання неправомірної вигоди голові та суддям Верховного суду Фото: Скриншот

Крім того, підкреслюється, що учасники схеми намагалися вплинути на обрання членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Наступного дня, 16 травня, пленум Верховного суду достроково припинив повноваження Князєва.

Після цього суд обрав запобіжний захід колишньому голові ВС у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Нагадуємо, 2 жовтня стало відомо про рішення, яке ухвалили судді ВАКС для заохочення викривачів корупції. Зокрема, постановили виплатити 13 мільйонів гривень експодатківцю з Києва, який співпрацював із прокурорами САП.

9 жовтня було оприлюднено інформацію про закриття справи "Роттердам+". Причина закриття — спливли строки досудового розслідування. Тим часом йдеться про зловживання на продажу електроенергії в розмірі близько 19 мільярдів гривень.